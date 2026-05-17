Vívó-vk: szerény magyar eredmények a sanghaji tőr Grand Prix-n

Nem alakult jól a magyaroknak a sanghaji tőr Grand Prix, három magyar vívhatott a főtáblán és összesen egy asszót sikerült nyerni.
A nőknél Pásztor Flóra a világranglista 15. helyezettjeként kiemelt volt a legjobb 64 között, ott az első mérkőzését 12:11-re megnyerte a kínai Szong Jüe ellen. A következő körben viszont ugyanilyen szoros küzdelemben 12:11-re kikapott az orosz Marta Martyjanovától.
A férfiaknál ketten szerepeltek a főtáblán, de a tavaly egyéniben és csapatban is világbajnoki bronzérmes – ugyancsak kiemelt, a nemzetközi szövetség rangsorában 11. – Szemes Gergő, valamint Bálint Álmos is vereséget szenvedett az első fordulóban: előbbi 15:12-re maradt alul a japán Fukuda Rjoszukével szemben, utóbbi pedig 15:7-es vereséget szenvedett az egyiptomi Mohamed Hamzától.
