Vívó-vk: szerény magyar eredmények a sanghaji tőr Grand Prix-n

2026.05.17. 10:43
Pásztor Flóra (Fotó: Dömötör Csaba)
vívás vívó vk Grand Prix
Nem alakult jól a magyaroknak a sanghaji tőr Grand Prix, három magyar vívhatott a főtáblán és összesen egy asszót sikerült nyerni.

A nőknél Pásztor Flóra a világranglista 15. helyezettjeként kiemelt volt a legjobb 64 között, ott az első mérkőzését 12:11-re megnyerte a kínai Szong Jüe ellen. A következő körben viszont ugyanilyen szoros küzdelemben 12:11-re kikapott az orosz Marta Martyjanovától.

A férfiaknál ketten szerepeltek a főtáblán, de a tavaly egyéniben és csapatban is világbajnoki bronzérmes – ugyancsak kiemelt, a nemzetközi szövetség rangsorában 11. – Szemes Gergő, valamint Bálint Álmos is vereséget szenvedett az első fordulóban: előbbi 15:12-re maradt alul a japán Fukuda Rjoszukével szemben, utóbbi pedig 15:7-es vereséget szenvedett az egyiptomi Mohamed Hamzától.

 

