Vitorlázás: Érdi Mária aranyéremmel hangolt a versenyszezonra

Palma de Mallorcán, az első nagy Grand Slam helyszínén tréningeztek a legjobb magyar vitorlázók, a tíznapos edzőtábort nyílt verseny zárta, amelyen a kitűnő formában lévő világ- és Európa-bajnok Érdi Mária megnyerte az ILCA 6-os hajóosztály versenyét. A viadalon 111 vitorlázó indult el, a magyar versenyző megnyerte a második futamot, és összesítésben egy ponttal megelőzte a vb-bronzérmes ír Eve McMahont, és öt ponttal végzett a kétszeres világbajnok belga Emma Plasschaert előtt.

„Egész télen az állóképesség javításán, és a sebesség finomhangolásán volt a fő hangsúly. Az idei felkészülésem során a palmai volt utolsó edzőtábor, örülök, hogy a végén tudtunk egyet versenyezni is, mert erős és sűrű mezőny gyűlt össze, ami nem csoda, hiszen ez volt a szezonindító Grand Slam előversenye – fogalmazott Érdi Mária. – Ez a viadal különösen jó volt arra, hogy minél jobban kiismerjük a helyszín jellegzetességeit, és hozzászokjunk ahhoz a stílushoz, amiben itt versenyezni kell. Örülök a győzelemnek, igyekeztem a legjobbat kihozni magamból. Jól érzem magam, és szerintem jó irányba haladunk az edzőmmel, az olasz Fabrizio Lazzerinivel, a felkészülés során a szükséges munkát elvégeztük, és már nagyon várjuk a nagy versenyeket, amelyeken sűrűbb lesz a mezőny. Élesben már nemigen lehet hibázni.”

A versenyszezon első Grand Slam-viadalán, a március 27-én kezdődő 55. Trofeo Princesa Sofíán 12 kvalifikációs futamot rendeznek, amit a döntők követnek. A hétvégi versenyen a 49er egységek között a Kis-Szögyémi Soma, De Jonghe Arthur kettős a 7., a Szabó-Roni Oszkár, Pais-Hank Olivér páros a 25., a Tóth Attila, Borda Levente duó pedig a 29. helyen végzett, a nők között, a 49erFX hajóosztályban remekül szerepelt a Fehér Boróka, Fehér Szonja összetételű csapat, mely a 8. helyet szerezte meg.