Lavina vetett véget Klein Dávidék expedíciójának

2025.10.12. 16:04
Fotó: Klein Dávid/Facebook
Klein Dávid Nagy Márton hegymászás
Most már biztosan véget ért Klein Dávid és Nagy Márton Dhaulagiri expedíciója, miután egy lavina minden további hegymászó tevékenységet lehetetlenné tett a Himalájában. A páros a napokban megkezdi a levonulást a hegyről.

„Marcival reggel óta a holnapi felmenet részletein dolgozunk: előkotortuk dinamikus kötelünket – a hegyen lévő rögzített kötelek teljes egészében friss hó alá kerültek, így egymást kell majd biztosítanunk – és minden feleslegesnek bélyegezhető felszerelési tárgyat kiveszünk a motyóból, hogy a lehető legkönnyebbek legyünk majd” – kezdte még bizakodva szombati Facebook-bejegyzését Klein Dávid.

Mint ismert, Nagy Márton és mászótársa, Klein Dávid pénteken csatlakozott egy kis létszámú csapathoz, hogy együtt csúcsmászást hajtsanak végre a hegyen. A csapat előrehaladását azonban mély hó és a rögzített kötelek hó alá kerülése hátráltatta. Az élcsapat végül feladta az egyes tábor elérésének tervét, és 5300 méteren kényszertábort alakítottak ki.

Nagy Márton aztán Facebook-bejegyzésében már előrevetítette, hogy kicsúszni látszik a kezeik közül a csúcstámadás lehetősége: „Másképp alakult, mint terveztük. Az élcsapat nagyot alakított: maroknyi serpa rögzített kötelek nélkül, meredek terepen, laza hóban próbálta feltúrni magát az egyes irányába. Nem sikerült. Reális lenne belátni, hogy a körülmények nem engednek tovább. Ha nem nézem, hogy mi történt, azt mondanám, nagyon élvezetes volt fent lenni. De persze fájdalmas, hogy ennyi viszontagság és befektetett munka után kicsúszni látszik a kezeink közül a csúcs.”

Később Klein a Facebookon már hivatalosan is kénytelen volt beszámolni a rossz hírről, miszerint elúszott az esély minden további hegymászó tevékenységre: „Két alpinista a másnapi felmenetre készült, és nyomon követte a hegyen rekedt csapat rendkívül lassú mozgását. 14 órakor rádión kaptuk a hírt, hogy az egyes tábor környékén lavina semmisítette meg az élcsapat felszerelésének jelentős részét. A hegyen mozgó összes mászó biztonságban van, és megkezdte a leereszkedést. Ezzel azonban minden esély elúszott az idei őszi szezonban a hegyen a további hegymászó tevékenységre.”

A bejegyzésből kiderült, hogy Klein Dávid és társa, Nagy Márton a napokban megkezdik a levonulást a hegyről.

 

