Megújult mászótanfolyamokkal erősít a Climbers 2026-ra

A tavalyi év egyik legizgalmasabb outdoor híre kétségkívül az volt, hogy egy friss weboldallal nagyobb tempóra kapcsolt a Climbers.hu. Ez a kalandsport vállalkozás különleges szemlélettel közelíti meg a túraszervezést: céljuk a minőségi élményszerzés mellett az edukáció és a természet iránti tisztelet közvetítése is. A 2026-ra megújult túranaptár igazán változatos élményeket kínál nagyon széles körben, találunk kezdőbarát via ferráta túrákat, remekül összeállított, innovatív sziklamászó képzéseket, izgalmas kalandtúrákat, képességfejlesztő mászótáborokat fantasztikus helyszínekre. Bár a programok Dél-Amerikától egészen a Közel-Keletig terjednek, a java részük könnyen elérhető, Európán belüli desztinációkat céloz.

A fotók forrása: Climbers

Friss tanfolyamok, magasabb szintű oktatás

Akik régóta követik a magyar mászóéletet tudják, hogy a tanfolyamok minősége és tananyaga nagyon változó és szerteágazó, sosem tudni kinél mit kapunk a pénzünkért.

A Climbers mindig kiemelten nagy hangsúlyt fektetett a tanfolyamaik minőségére, és ez úgy tűnik nem csak üres szólam: valódi fejlesztések történtek mind a tematikában, mind az eszközökben, valamint a tanfolyamok hosszában, így biztosak lehetünk benne, hogy prémium szolgáltatásra fizetünk be. Sőt olyan hiánypótló, tematikus foglalkozások közül is válogathatunk, mint a Via Ferrata Mesterfokon nevű képzés, ahol A-tól Z-ig mindent megtudunk a ferrátázás csínjáról-bínjáról az első akasztástól a segítségen át a mentésig.

Via ferrata felszerelés bérlés már 2 városban

A fejlődés azonban nem állt meg itt, ugyanis felszereléseket is adnak bérbe, Budapesten két átvevő ponttal rendelkeznek, és már Székesfehérváron is megtalálhatóak, ami nagy könnyedséget adhat a saját felszereléssel nem rendelkező túrázóknak. Ráadásul fizetni gyakorlatilag bármivel lehet, nem ragaszkodnak a készpénzhez, így nem kell minden kölcsönzést egy ATM-nél kezdeni.

Az áraik kimondottan mérsékeltek, és még hétvégi kedvezménnyel is csábítják az ügyfeleket. Elképzelhető, hogy ez csak kezdeti marketing fogás, mindenesetre láthatóan hiánypótló.

Jutalom a vásárlásért?

Van még egy pont az i-re, ugyanis regisztrációval minden vásárlásunk után 5%-ot visszakapunk hűségpont formájában. Ez forintosítva azt jelenti, hogy minden 20 forint után visszakapunk 1 forintot, amit újra elkölthetünk náluk, és ezen pontoknak nincs lejárata, tehát nem sürgetnek arra, hogy bizonyos időn belül térj vissza, különben elveszíted.

A túrák és a férőhelyek sajnos végesek, amit ki is emelnek már a főoldalon: minőségi túrákat szerveznek, nem pedig a mennyiségre alapoznak, így hamar lecsúszhatunk az élményekről, ha nem lépünk időben.

Ha kiszakadnál a hétköznapokból, kipróbálnál valami újat, vagy fejlődnél egy profi csapat segítségével, itt egy újabb lehetőség. Legyünk akár rutinos, harcedzett túrázók, vagy teljesen kezdők, mindig öröm látni a hazai kínálat fejlődését.