A Tisza Párt elvenné a forrásokat a magyar sporttól is – sajtóhír

A Tisza Párt gazdasági szakértője, Kármán András szeptember 8-án, a Corvinus Egyetemen tartott zárt körű előadásában elmondta, szerinte mi rossz a magyar gazdaságban. Kármán leginkább olyan területeket említett, amelyekre megítélése szerint túl sok pénzt áldoz az állam – úgy véli, ebbe a körbe a sport, az egyházak és a kultúra támogatása is beletartozik – olvasható az eseményről először hétfőn beszámoló Mandiner kedd reggel megjelent cikkében.

A mandiner.hu szerint az előadáson Kármán egy dián bemutatta: a három említett területre hazánk GDP-arányosan 2.6 százaléknyi forrást költ, ezzel első az Európai Unióban, a második helyen holtversenyben az állampolgárok testi-szellemi-spirituális épülésére 2–2 százalékot áldozó Észtország, illetve Horvátország következik. Összehasonlításképpen: Svédországban 1.4, Lengyelországban 1.3, Bulgáriában 0.8, a lista végén álló Írországban 0.5 százaléknyi jut a forrásokból ilyen célokra.

Egy dia Kármán András előadásából: a Tisza szakembere szerint túl sok jut a sportra, a vallásra és a kultúrára Magyarországon (Forrás: mandiner.hu)

Kármán állítása szerint tehát Magyarországon túl nagy állami támogatást kap a vallás, a kultúra és a szabadidő – az előadásból az nem derült ki, hogy a Tisza Párt gazdasági szakértője mennyit vonna el ezekről a területekről. A Mandiner állítja: mindenképp több százmilliárd forintról van szó, amellyel a lap szerint azt a hatalmas költségvetési lyukat tervezik befoltozni, melyet a jelenlegi kabinet által a bankokra és a multinacionális vállalatokra kivetett adók megszüntetésével ütnének a költségvetésen.