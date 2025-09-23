Veszélyben az utánpótlás stabil működése – a sportkormányzat is reagált a Tisza kiszivárgott terveire

„A sport amellett, hogy nemzeti egységünk építője, elengedhetetlen ahhoz, hogy egy minden szempontból egészséges társadalomban élhessünk! A jelenlegi kormányzat kiemelt területként tekint a sportra, az állami támogatásoknak hála mára a szakszövetségeink, a köztestületeink és a sportegyesületeink működése is stabil, a szakembereink nyugodtan dolgozhatnak. Emellett korszerű létesítményekben, elérhető áron sportolgatunk és sportolhatnak a gyermekeink. Kormányzati segítség nélkül mindez veszélybe kerül!” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár.

A Mandiner keddi cikkében azt írja, a Tisza Párt gazdasági szakértője, Kármán András szeptember 8-án, a Corvinus Egyetemen tartott zárt körű előadásában elmondta, a sport, az egyházak és a kultúra támogatására is túl sok pénzt áldoz az állam. Az előadásból az nem derült ki, hogy mennyit vonnának el ezekről a területekről. A Mandiner állítja: mindenképp több százmilliárd forintról van szó.