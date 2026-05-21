NB I: Bódog Tamás ígéretet kapott, hogy ütőképes keretet alakíthat ki

2026.05.21. 16:00
Bódog Tamás, a labdarúgó NB I-ben kilencedik helyen végzett Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője egyeztetett a klub tulajdonosával, és ígéretet kapott, hogy ütőképes keretet alakíthat ki a következő idényre

A többi között erről is beszélt az M1 aktuális csatornának az 55 éves szakember, aki október végén vette át az akkor még sereghajtó együttes irányítását, s végül magabiztosan tartotta bent az élvonalban.

„Az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert egy győzelemmel a hetedik hely is összejött volna, de a tavaszi szezonnal, a játékosok hozzáállásával és a pontokkal is elégedettek lehetünk. Ráadásul sok néző előtt mindig könnyebb, közösen sikerült elérnünk valamit, amire lehet építeni a jövőben” – fogalmazott Bódog Tamás.

A szezon egyik legszebb emlékeként felidézte, hogy a Groupama Arénában győzték le az akkor még címvédő Ferencvárost, de az Újpest vendégeként elszenvedett 7–2-es vereséget sem hagyta szó nélkül.

A jövővel kapcsolatban Bódog elárulta, a klubtulajdonos biztosította, hogy olyan keretet alakíthatnak ki, amely ütőképes lehet a következő szezonban is. Megjegyezte, mentálisan is erős futballistákat keresnek, ilyen volt az előző szezonban kölcsönben Nyíregyházán futballozó Muhamed Tijani, illetve Meldin Dreskovic, akiket azonban nem tudnak megtartani.

A Spartacus június 18-án kezdi a felkészülést a következő idényre, nem sokkal később pedig kilenc napra Ausztriába utazik edzőtáborba.

 

