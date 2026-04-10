Sakk: Gledura Benjámin is részt vesz a jugrai nagymesterversenyen

Tíz nemzetközi nagymester, köztük Gledura Benjámin részvételével rendezik meg szombattól Hanti-Manszijszk orosz autonóm körzet székhelyén azt a hagyományos meghívásos viadalt, amely Anatolij Karpov korábbi sakkvilágbajnok nevét viseli.
A 23. alkalommal kiírt jugrai tornát svájci rendszerben, kilencfordulós körmérkőzéses formában bonyolítják le, ahol egy-egy partinak hatvan perc az alapjátékideje. A nyereményalap 12 millió rubel, azaz mintegy 50 millió forint.
Hat nap múlva rajtol a sakkvilágbajnok-jelöltek versenye
Egyéb egyéni
2026.03.23. 16:09
Erling Haaland is befektet az új sakkvilágbajnokságba
Egyéb egyéni
2026.03.19. 15:54
