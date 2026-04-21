Pécs rendezi az asztalitenisz Extraliga négyes döntőjét

2026.04.21. 14:58
null
Fotó: asztaliteniszezz.hu
MOATSZ asztalitenisz asztalitenisz Extraliga
Pécs rendezi május 23-24-én az asztalitenisz Extraliga négyes döntőjét.

A magyar szövetség (MOATSZ) honlapja alapján a férfiaknál a hazai közönség előtt asztalhoz álló, címvédő PTE-PEAC Kalo-Méh helye már biztosnak tekinthető a legjobbak között, és a jelenlegi tabella alapján a Celldömölki VSE Vulkán Fürdő, valamint a szécsényi SZERVA ASE is ott lesz a fináléban. A negyedik, egyben utolsó kiadó helyért azonban még nagy csata zajlik, a Honvéd Szondi György SE és a Mosonmagyaróvári ASE-Hoffer együttese fej fej mellett haladva küzd azért, hogy csatlakozhasson a döntős mezőnyhöz.

A nőknél a tavaly győztes Budapesti Erdért SE, valamint a Budaörsi SC és a házigazda PTE-PEAC Kalo-Méh már biztosan megküzdhet a bajnoki trófeáért. A fennmaradó egyetlen hely sorsa a Kiskunmajsai AC és a BS-Plastic-PVSE között fog eldőlni, a jelenlegi állás és az eddigi eredmények alapján a kiskunmajsai csapat áll közelebb ahhoz, hogy bebiztosítsa részvételét a négyes döntőben.

A MOATSZ 2015 óta rendezi meg mostani formájában a finálét, amelyben a férfi és női Extraliga alapszakaszának első négy helyezettje küzd meg a bajnoki címért és a dobogós helyekért.

 

