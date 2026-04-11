Öttusa-vk: Koleszár Mihály döntős Kairóban, Bőhm Csaba búcsúzott

Elérkezett a férfiak elődöntője is a kairói öttusa-világkupaversenyen, szombaton délelőtt 11 órától az A-csoport 18 versenyzője küzdött az első kilenc helyezésért, ami a vasárnapi döntő eléréséhez kellett. A négy magyar közül a világbajnok Bőhm Csaba és az egyéniben Európa-bajnoki ezüstérmes Koleszár Mihály kapott ide besorolást.

A 18.-ként rangsorolt Bőhmnek (12–23 a csütörtöki elődöntős körvíváson) vívnia kellett a 16 közé jutásért, de alulmaradt a hazai környezetben versenyző Musztafa Abu Amir (14–21, 15.) ellen. Eközben a 16 között kezdő Koleszár (21–14, 5.) 1:2-nél, hat tized másodperccel az asszó vége előtt vitte be az egyenlítő tust Mutaz Mohamednek (16–19., 12.), a magasabb rangsorolásból származó kedvezményezettségből így továbbjutott. A nyolc között már az ukrán Jurij Kovalcsuk (22–13., 4.) dominált, és nyert 5:3-ra.

Az akadálypályán Koleszár remek, 25.89-es (4.) időt futott, és két szám után második volt, míg Bőhmnek az „ufónál” (flying hoops) egy rontás után ismételnie kellett (39.86, 17.), így nehezebbé vált a dolga a döntő elérését illetően.

Amíg a versenyzők a 100 méteres gyorsúszáshoz készülődtek, rövid időre Erdős Rita szállt be kommentátornak a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) közvetítésébe, aki a pénteki elődöntőben elsőként végzett a B-csoportban – ezt a számot mindkét magyar megpörgette, Koleszár megnyerte a futamát, 57.43-mal negyedik, míg Bőhm 57.65-tel ötödik lett összesítésben. Előbbi ezt követően átvette a vezetést a csoportban, míg utóbbi faragott a hátrányából, de így is 51 másodpercre volt a döntőtől a 17. helyen.

Mutaz Mohamed – aki tavaly a székesfehérvári junior-, majd a kaunasi felnőtt-világbajnokságot is megnyerte, sőt a budapesti vk-fordulón és az alexandriai vk-döntőn is győzött – öt másodpercre követte Koleszárt a második helyen az 5x600 méteres kombinált számban, de az első lövészetét brutális, 5.77 másodperces idő alatt lezavarta, és utána is nagy tempót diktált. Mögötte a második helyen az egyaránt remek kombit produkáló Koleszár, a harmadikként induló német Christian Zillekens és a hatodikként startoló Kovalcsuk váltogatták egymást, éppen mikor melyikük rukkolt ki egy-egy kiemelkedő sorozattal – végül az ukrán jutott be a második, a magyar a harmadik, a német a negyedik helyen a döntőbe. Bőhm Csaba – aki a tavalyi, betegség miatti távolléte miatt nem versenyzett a vk-sorozatban, és a 2024 májusában megnyert ankarai világkupadöntő óta ez volt az első vk-szereplése – szintén jól kombizott, négyet előzött, ám túl nagynak bizonyult a hátránya, s a 13. helyen búcsúzott.

15 órai kezdettel rendezik meg a B-csoport küzdelmeit, amelyben Szép Balázs és Tárkányi Zsombor van érdekelve a mieink közül.

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

A-csoport

1. Mutaz Mohamed (egyiptomi) 1561 pont – továbbjutott, 2. Jurij Kovalcsuk (ukrán) 1558 – tj., 3. Koleszár Mihály 1555 – tj., …13. Bőhm Csaba 1520 – kiesett

Később

B-csoport (15.00)