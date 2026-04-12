Öttusa: Koleszár Mihály bronzérmet szerzett a kairói vk-versenyen

Kettős magyar éremszerzéssel zárult az idény első öttusa-világkupaversenye Kairóban, Koleszár Mihály végig az élmezőnnyel haladt a férfidöntő során, és bár az egyiptomi Mutaz Mohameden nem lehetett fogást találni a záró számban, a Csepel SC háromszoros országos bajnok versenyzője újabb remek eredménnyel zárt.

Szép Balázs pénteki elődöntős vívása (12–23, 17. kiemelt) nem sikerült jól, a versenyzők pedig ezt a mérleget hozzák magukkal a fináléra is; sajnos nem jutott be a tizenhat közé, míg a tizenhat között kezdő Tárkányi Zsombor (19–16, 9.) az első asszójában búcsúzott. Koleszár Mihály (21–14, 4.) izgalmas asszót nyert meg 5–4-re az egyiptomi Mutaz Mohamed (16–19, 13.) ellen, ám utána a negyeddöntőben búcsúzott a kínai Li Liu-csanggal (17–18, 12.) szemben.

Az akadálypályán egyikük sem hibázott, ám a világbajnoki ezüstérmes Szép (31.73, 16.) hátrébb végzett a számban, Tárkányi Zsombor tizedik lett 28.65-tel, míg Koleszár 24.79-es száguldást mutatott be, ami a hatodik időt jelentette az OCR-ben. Az Európa-bajnoki második Koleszár a harmadik helyről várhatta a folytatást, Tárkányi 15., Szép 18. volt két számot követően.

Koleszár megpörgette a 100 méteres gyorsúszást, 57.40-nel ötödik lett, de a körülötte lévők is gyorsak voltak, így eggyel hátrébb, a negyedik helyre került összesítésben, de mindössze 15 másodpercre volt az éllovas francia Mathis Rochat-tól, aki negyedik volt az akadálypályán, és második úszásban. Szép a hetedik időt (58.22) tempózta, Tárkányi nem előzött meg ellenfelet a medencében (1:01.67).

De ahogy már nem először, jött az elképesztő futótempóra képes regnáló világbajnok, a hazai pályán versenyző, ötödikként induló Mutaz Mohamed, és ezúttal sem kegyelmezett az ellenfeleknek. A második lövészet után az élre állt, és innentől nem lehetett megfogni. Mutaz tavaly áprilisban Budapesten is nyert, majd a júliusi világkupadöntőn is diadalmaskodott Alexandriában, mielőtt augusztusban a világbajnoki dobogó tetejére állt Kaunasban – mindent egybevetve tehát ez a harmadik aranyérme bármely világkupa-viadalon.

Koleszár a tavalyi világbajnoki ezüstérmes Rochat-val küzdött az ezüstért, a magyar versenyző jobban lőtt, és rendre hamarabb futhatott ki a lőállásból, ám a kisebb hátrányt a kör további részében a francia rendre ledolgozta, majd visszaelőzött. Az utolsó sorozatot szinte egyszerre tudták le, Rochat valamivel nagyobb tempóra volt képes, így ő ért be másodiknak, míg Koleszár Mihály harmadiknak – harmadszor állhatott fel dobogóra vk-versenyen, egy éve Kairóban és Budapesten is második lett.

A vb-ezüstérmes Szép Balázs a 17. helyen futott be, míg az ob-harmadik Tárkányi Zsombor – aki harmadik felnőtt világkupaversenyén először érte el a döntőt – a 18. helyen zárt.

A második világkupaversenyt május 13. és 17. között rendezik meg a bulgáriai Pazardzsikban.

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

FÉRFIAK, DÖNTŐ

1. Mutaz Mohamed (egyiptomi) 1608 pont

2. Mathis Rochat (francia 1597

3. Koleszár Mihály 1590

…17. Szép Balázs 1530

…18. Tárkányi Zsombor 1521

Korábban

NŐK, DÖNTŐ

1. Guzi Blanka 1488

2. Anasztaszija Malasenoka (fehérorosz) 1478

3. Vijaleta Hurejeva (fehérorosz) 1477

…5. Gulyás Michelle 1459

…7. Erdős Rita 1442