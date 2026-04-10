Öttusa: Gulyás Michelle és Guzi Blanka is lazán döntős a kairói világkupaversenyen

Pénteken a nők elődöntőjét rendezik meg az évad első öttusa-világkupaversenyén Kairóban, a Nemzetközi Stadion komplexumában, a két 18-as csoportból az első kilenc-kilenc helyezett érheti el a vasárnapi finálét. Délelőtt 11 órai kezdettel tartották meg az A-csoport küzdelmeit, amelybe a magyarok közül Gulyás Michelle-t és Guzi Blankát sorolták be a szervezők.

A táblavívásban mindketten a 16 között kezdhettek, nagyjából egyszerre kötöttek be a két páston – a csoportban 13.-ként rangsorolt Guzi Blanka (16–19 a csütörtöki körvíváson) alulmaradt a negyedik kiemelt egyiptomi Hájdi Morszival (20–15) szemben, míg Gulyás Michelle (21–14, 3.) a brit Olivia Greenen (16–19, 14.), ám a szintén hazai Szalma Abdel-Makszúd (20–15, 6.) a nyolc között búcsúztatta.

Az akadálypályán – amelyen egy igen kemény kombináció jött össze az elődöntőre és a döntőre, ugyanis a sorsolandó ötödik és hetedik elemnek az „ufó” (flying hoops), valamint a „buzogány” (swinging globes) kerültek be – mindketten hibátlanul mentek végig, Guzi 36.94-gyel a negyedik, Gulyás 39.98-cal a hetedik legjobb időt futotta.

Az úszás – amelynek távja idéntől 200 méterről 100 méteres gyorsúszásra változott – második futamában a kétszeres világbajnoki ezüstérmes Guzi ért be a leghamarabb, és összesítésben is a második legjobb idő lett az övé (1:02.21), míg az olimpiai bajnok Gulyás a harmadik futamban tempózott erős időt (1:03.70).

Három szám után Gulyás a harmadik, Guzi a negyedik helyen állt, és a kombinált számban nagyjából végig együtt haladtak a vívást megnyerő, elsőként rajtoló guatemalai Paula Valenciával és az OCR-ben legjobb időt (35.57) elérő, másodikként induló török Ilke Özyüksellel, ők szintén ott lesznek a fináléban. A tökéletes laser runt produkáló Guzi Blanka a második sorozatot követően átvette a vezetést, a hajrában pedig egy ideig Gulyás Michelle követte őt a második helyen, és különösebb izgalmak nélkül kiharcolták a részvételt a vasárnapi fináléban.

Hozzájuk csatlakozhat még Erdős Rita és Mészáros Emma, amennyiben sikerrel járnak a B-csoportban, 15 órai kezdettel.

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

NŐK, ELŐDÖNTŐ

A-csoport

1. Guzi Blanka 1424 pont – továbbjutott, 2. Poppy Clark (brit) 1415 – tj., 3. Anasztaszija Malasenoka (fehérorosz) 1413 – tj., …5. Gulyás Michelle 1413 – tj.

Később

B-csoport (15.00)