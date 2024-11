Nadia, avagy a „nemzeti kincs” kálváriája – sportkönyvtár

Nemigen kedvelem a „ki minden idők legjobbja” kezdetű vitát, ám most elszántan állást foglalok: Rudas Ferenc a Ferencváros és a magyar válogatott hetvenöt-nyolcvan évvel ezelőtt csillogó játékosa valóban minden idők legjobb jobbhátvédje volt, s nem is csak magyar pályákon talán. A legjobb, mert nemcsak párját ritkító gyorsasággal, játékintelligenciával, technikai felkészültséggel bírt, hanem mert posztjának elvárásait, az abban való, a csapat javára váló lehetőségeket úgy újította meg, hogy hatása a nemzetközi futballtörténetre is egyértelműen kimutatható. Mert a felfutó, az akciót jobbszélsőszerű beadással, máskor kapura lövéssel befejező hátvéd szerepének kiötlését nevéhez köti a futballhistória, e poszt másik – bal – oldali nagyságát, az olasz világklasszis Facchettit is megelőzte másfél-két évtizeddel legalább, a modern, ha tetszik a „totális” futball csíráját is elültetve ezzel. Bajnok és háromszoros kupagyőztes volt a FradivaL Nos, e szép életkort megélt labdarúgó kilencvenedik születésnapját köszöntő könyv róla beszél, a hős szavaival leginkább, ám alakját több neves kortárs, szemtanú és barát is, Springer Miklóstól Albert Flóriánon és Szepesi Györgyön át Grosics Gyuláig megidézi. A „rendezői” munkát Szále László újságíró, publicista, nemkülönben lelkes fradista, a klub históriájának alapos ismerője végezte el, ő a kötet gerincét adó, az egész életutat vallató tizenkét „esti beszélgetés” vezénylője, s a hangulatteremtő bevezetők szerzője is. Két futballszerelmes cseréli a szót, nosztalgiára hajló elrévedéssel is, kronologikus rendben. A még Rucknak hívott, de a levegővétel természetességével magyarrá lett fiúcska gyermekkorával, a húszas évek hőskorával, a Mándy Iván idézte „régi idők” focijával kezdve, midőn hősünk édesapjának lábát a nagy Orth Gyuri törte el a pályán, hogy az övét is eltörje a Tandler nevű osztrák mészáros jó három hónappal ezután, országos riadalmat hozva el. A sikerek ideje jön aztán, a csillogásé, a példátlan népszerűségé, mikor a választékosan öltöző, hódító külsejű ifjú férfiért bolondultak a nők, aki a szerencse fiának tetszhetett, s még a háború borzalmaitól is megkímélte őt a sors. Ami aztán mégis utolérte egyszer, az apa tragédiáját ismételve meg. Rudas Ferenc sokak szerint minden idők legerősebb Fradija – Budai, Kocsis, Deák, Mészáros, Czibor, így szólt a csatársor – és a világsikerre készülő válogatott csapatkapitányának lábát saját kapusa, a rossz pillanatban kivetődő Henni Géza törte el 1950. március 19-én, aminek nyomán e fényes futballista-életút is odalett lényegében. Megvan az ember sorsa írva, mondja Rudas a könyvben, ennek így kellett történnie. Három hónap múltán a legendás, 140 gólt szerezve bajnok gárdát is szétszedték a hatalmasok, Rudas maga sem az Aranycsapat tagja, sem sokszoros válogatott nem lehetett. Ám sorsával megbékélve, lovagias lélekkel, emelkedett tartással, a Fradi-szívet, magyarságát híven őrizve élt tovább, majd’ kilencvenöt esztendeig. Az Üllői úti stadion 2014-es avatásán a kezdőrúgást ő végezte el. A válogatottban 23 meccsen játszott Az ifjú Rudasért bolondultak a nők (Rudas Ferenc – Nyolc évtized a magyar futballban. Beszélgetések egy Fradi legendával, Építészet Művészet Sport Kiadó, 2011) N. PÁL JÓZSEF