Európai kézilabdaligák: Hlogyik Petra 13 védéssel járult hozzá a Göppingen sikeréhez

2026.04.25. 22:23
null
Hlogyik Petra (balra) 13 védést mutatott be (Fotó: Facebook, FRISCH AUF Frauen)
A junior világbajnok Hlogyik Petra 13 védéssel járult hozzá a Göppingen 33-29-es győzelméhez a TuS Metzingen otthonában a német női kézilabda-bajnokság alsóházi rájátszásának szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint a hazaiaknál Suba Sára – aki ugyancsak tagja volt a 2018-ban junior vb-aranyérmet nyert magyar válogatottnak – három védéssel zárt. Szabó Anna három és Faragó Luca egy találata ellenére az Európa Ligában címvédő és a mostani idényben is elődöntős Thüringer HC 31–25-re kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában az elődöntő első mérkőzésén. Szikora Melinda hét védéssel segítette 34–32-es győzelemhez a Borussia Dortmundot a vendég HSG Bensheim/Auerbach ellen.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a MOL Extraliga-címvédő Dunaszerdahely házigazdaként meglepetésre 36–29-re kikapott a HK Slovan Duslo Salától a szlovák női bajnokság rájátszásában. Élő Beatrix hat, Pénzes Mónika három gólt szerzett a hazaiaknál. Ogonovszky Eszter egy góljával a címvédő Super Amara Bera Bera 25–23-ra nyert a Grafometal Sporting La Rioja otthonában a spanyol női bajnokság negyeddöntőjének első meccsén.

 Az alsóházban Török Lilly három találata ellenére a CBM Morvedre 25–19-re kikapott az Elda Prestigio otthonában. Rosta Miklós öt góljával a címvédő és listavezető Dinamo Bucuresti házigazdaként 43–32-re nyert a CSM Vaslui ellen a román férfibajnokságban. Décsi Gábor hét védése ellenére a Bada Huesca 42–25-re kikapott a címvédő és listavezető Barcelona otthonában a spanyol ligában. Tóth Rajmond négyszer talált a hálóba a Rebi BM Cuencában, amely 28–24-es vereséggel távozott a Frigoríficos del Morrazo otthonából.

Nagy Benedek 11 védéssel járult hozzá a feljutó helyen álló Balingen-Weilstetten 34–29-es sikeréhez a TV Hüttenberg otthonában a német másodosztályban. Szűcs Bence két találata ellenére az USDK Dunkerque 32–28-ra kikapott a Chambéry Savoie Mont Blanc HB otthonában a francia élvonalban. Ónodi-Jánoskúti Máté is két gólt lőtt az USAM Nimes Gardban, amely otthon 39–28-as vereséget szenvedett a Fenix Toulouse-tól.

 

