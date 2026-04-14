Belák János: Guzi és Koleszár kiváló formaidőzítéssel kezdte el az idényt

Az évad első világkupa-viadalán múlt héten Kairóban négy férfi versenyzőnk közül három, a nőknél ötből szintén három jutott el a vasárnapi döntőig. Guzi Blanka pályafutása harmadik győzelmét érte el vk-viadalon, Gulyás Michelle ötödikként, Erdős Rita hetedikként zárt.

„Blanka már a márciusi budapesti fedett pályás nemzetközi viadalon arról beszélt, nagyon jó formában érzi magát, és remekül sikerült a felkészülése, de erre talán még ő sem számított. Végig meggyőzően versenyzett, kiválóan indította el az idényt – értékelte a női finálét lapunknak Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője. – A vívásban elért pontszámot befolyásolja a körvívásban kialakított mérleg, a rangsorolás, kell-e a tizenhat közé jutásért vívni, vagy sem, a végelszámolásban minden másodperc számít. Ha Blanka stabilan egy-egy kört megnyerve a nyolc közé jutna, ennél is nagyobb eséllyel szállna harcba a dobogóért minden viadalon. Michelle magabiztosan versenyzett a héten, a döntő kombinált számának végére kissé elfáradt, de egy-egy megméretésre valamikor kicsit több munkából érkeznek a sportolók, valamikor jobban rápihennek. Örömmel látom Ritánál, hogy stabilabbá vált a vívása, az akadálypályán még kell javulnia, de futásban hosszú ideje erős. Az öttusa egyik nagy kihívása, hogy ha valaki az egyik számra nagyobb hangsúlyt fektet a felkészülés során, annak lesz-e kihatása a többire, ám Ritát a vívásba fektetett pluszmunka nem vetette vissza fizikailag.”

Koleszár Mihály bronzérmes lett, harmadszor állhatott dobogóra vk-versenyen, míg Szép Balázs 17., a világkupán először döntőbe jutó Tárkányi Zsombor 18. lett.

„Misi nagyon tudatosan versenyzett a héten, mindig pontosan tudta, mekkora energiát kell mozgósítania az adott napon, és technikai számait remekül hozta összhangba a fizikai számokkal. Blankához hasonlóan kiváló formaidőzítéssel, erősen kezdte el az idényt. Zsombor a második felnőttévébe vágott bele, és remek volt a belépője a döntőbe jutással. Nála fontos még a tapasztalatszerzés, hiszen ezen a szinten a sorozatterhelés fizikailag és mentálisan is kimerítő. Balázs olyan kvalitású versenyző, aki jó formaidőzítéssel bármikor harcban lehet a dobogóért, tavaly ő volt a legjobb magyar a világbajnokságon. Ezúttal kissé elfogyott a verseny végére, illetve az akadálypályán a fejlődése lassabb ütemű, de az ív egyértelműen látható. Jelzésértékű a válogatottjainknak, hol tart a mezőny az OCR-ben” – összegzett Belák János.

A második világkupaversenyt május 13. és 17. között rendezik meg a bulgáriai Pazardzsikban.



