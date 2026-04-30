Asztalitenisz vb: férficsapatunk közel volt a bravúrhoz, de 3:2-re kikapott Brazíliától

A VB ELSŐ SZAKASZÁBAN a sajátos lebonyolítási szisztéma miatt a topjátékosok többsége megfigyelői státuszból követi az eseményeket, az első nyolc helyen kiemelt férfi és női csapatok bemutatkozására ugyanis szombatig várni kell. Kivételek persze akadnak, közülük is talán a legnagyobb név a világranglista-5. brazil Hugo Calderano. A látványos játéka miatt mindenhol nagy kedvencnek számító klasszis hiába tartozik a legjobbak közé, a tizedik helyen rangsorolt brazil válogatott lecsúszott a kedvezményezett pozícióról, aminek leginkább nyilván a dél-amerikaiak nem örültek, de a sorban a mögöttük következő második helyre mi is bejelentkeztünk, tekintve, hogy a januári sorsolásnál a 35. helyen kiemelt csapatunk velük került egy csoportba.

A 29 éves brazilt ezen a ponton a végtelenségig lehetne dicsérni mindazért, amit a sportágban elért, a jelzők helyett azonban beszéljenek a számok. Amellett, hogy számos rekord fűződik a nevéhez, karrierje során a 193 versenyen lejátszott 1033 meccsből 794-et megnyert, 26 tornagyőzelme van, a tavalyi egyéni világbajnokságon pedig döntőt játszott, s végül ezüstérmet szerzett – többek között ezek miatt mondják, ő az egyike azon sportolóknak, akik miatt ma már az egész világ tisztában van vele, hogy a brazilok nemcsak focizni tudnak… Szóval ezzel a Calderanóval felálló brazil válogatott ellen állt asztalhoz a vb második napjának esti programjában a magyar csapat, Harczi Zsolt szakmai igazgató pedig a realitások talaján maradva, de bizakodva várta az összecsapást.

„Bízom benne, hogy jó játékkal megszorongatjuk őket, s mint minden meccsen, most is nyerni szeretnénk, de akkor sem leszek elégedetlen, ha úgy kapunk ki, hogy küzdelmes ki-ki meccsre kényszerítjük a brazilokat” – fogalmazott a szakember, aki az Üzbegisztán ellen 3:0-ra nyerő együttest egy ponton változtatta meg, András Csaba (világranglista-80.), és Szudi Ádám (466.) mellett ezúttal Szántosi Dávid (308.) kapott lehetőséget. A túloldalon viszont tartották magukat a győztes csapaton ne változtass elvhez: Calderano szereplése nem volt kérdés, mellette pedig ugyanazok szerepeltek, akik az első napon 3:1-re megverték Puerto Ricót, azaz Leonardo Lizuka (125.) és Guilherme Teodoro (144.).

A nyitányon Calderano a jelent, a tavaly nyáron ifjúsági Európa-bajnoki címet szerző Szántosi Dávid a közeljövőt képviselte, az eredmény pedig abszolút a papírformát hozta. A folytatás viszont nekünk tetszőn alakult, az elmúlt hónapokban remek formában lévő András Csaba ugyanis meggyőző teljesítménnyel intézte el Lizukát, aki egyébként kedden Puerto Ricóval szemben is elbukta a maga partiját. Ebben a szisztémában a harmadik helyre jelölt két játékos küzdelme mindig kulcsfontosságú, aki itt előnyre tesz szert közel került a győzelemhez. Harczi Zsolt nem ok nélkül döntött úgy, hogy Szudi Ádámra bízza ezt a feladatot, bár a túloldalon nyilván Guilherme Teodoro esetében ugyanez volt a motiváció. Az első négy játszma hajrájában apróságok döntöttek hol az egyik, hol a másik oldalra, az ötödikben viszont Szudi villámrajtot vett, 4:0-ra elhúzott, amire Teodorónak már nem volt válasza. Miként András Csabának is csak néha Calderano játékára: sikerült megszorongatni, de a fontos pillanatokban, a négyből három szett végén kicsivel a brazil volt a pontosabb, így 2:2-nél a Szántosi–Lizuka párharcra maradt a döntés. Ifjúsági Eb-aranyérmesünk nagy akarattal, s nem mellékesen az első két játszmában jól is játszott, de aztán a brazil elkapta a fonalat és kiegyenlített. A lélektani előny ezzel már nála volt, s élt is a lehetőséggel. A 3:2-es vereség azt jelenti, hogy a csoport második helye – amely vagy egyenes ági továbbjutást, vagy rájátszás ér – a csütörtök esti programban a Puerto Rico elleni találkozón dől el.

„Ahogy vártam ki-ki meccset játszottunk. Nem vagyok elégedetlen, a játékosok mindent megtettek de Calderanón nehéz fogást találni, bár András Csaba kiváló meccset játszott vele. Csütörtökön a Puerto Rico ellen győzelemre számítok” – értekelt a mérkőzést követően Harczi Zsolt szakmai igazgató.

„Közel voltunk, de Calderano nem véletlenül van ott a világranglistán, ahol van, ő az elmúlt időszakban nem csak nekünk, a világ nagyon sok játékosa számára érinthetetlen. Viszont reményeim szerint Puerto Ricót legyőzve ott lehetünk a csoport második helyén” – tette hozzá Szudi Ádám.

57. CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

Férfiak. 4. csoport. Brazília–Magyarország 3:2

Calderano–Szántosi Dávid 3:0 (4, 2, 8), Lizuka–András Csaba 0:3 (–8, –6, –6), Teodoro–Szudi Ádám 2:3 (–7, 9, 9, –6, –5), Calderano–András 3:1 (7, 10, –10, 5), Lizuka–Szántosi 3:2 (–8, –13, 6, 6, 8) Puerto Rico–Üzbegisztán 3:1

A csoport állása: 1. Brazília 4 pont, 2. Magyarország 3 (5:3), 3. Puerto Rico 3 (4:4), 4. Üzbegisztán 2