Asztalitenisz: Póta Georgina nélkül, meglepetésekben bízva várja csapatunk a vb-t

Száz évvel ezelőtt, 1926. decemberében Londonban Magyarország, Ausztria, Csehszlovákia, Dánia, Anglia, Németország, India, Svédország és Wales képviselőinek részvételével megalapították a Nemzetközi Asztalitenisz-szövetséget, majd december 6-án az angol–indiai férfi csapatmérkőzéssel megkezdődött az első világbajnokság. Érdekesség, hogy a szervezők eredetileg Európa-bajnokságnak hirdették meg a versenyt, de India nevezésével végül világbajnoksággá „bővült”. A sportágat akkoriban egyértelműen Magyarország uralta, ami a londoni eredményekben is visszaköszönt: öt számban (férfi csapat, férfi egyes, férfi páros, női egyes, vegyes páros) rendeztek versenyeket, s mindegyikben magyar győzelem született. Az asztalitenisz történetének első világbajnoka a férfiaknál Jacobi Roland, a nőknél Mednyánszky Mária volt, a győztes férficsapatban Jacobi mellett Kehrling Béla, Mechlovits Zoltán és Pécsi Dániel szerepelt, férfi párosban a Jacobi, Pécsi kettős győzött, vegyes párosban pedig a Mechlovits, Mednyánszky duó sikerével zárult a verseny.

Most, száz év után visszatér a világbajnokság Londonba, április 28-tól az angol főváros ad otthont a centenáriumi vb-nek. A sportág népszerűségét mutatja, hogy a kilenc alapító országhoz mára gyakorlatilag az egész világ csatlakozott, jelenleg 227 tagja van a nemzetközi szövetségnek, ami azt is jelenti, hogy egyre nehezebb helytállni a legjobbak között. Míg a második világháború előtt egyértelműen a magyarok diktálták a tempót a sportágban, majd a nyolcvanas évek elejéig még mindig a világ legjobbjai között voltunk, mostanra megváltozott a helyzet, amit a kedden rajtoló csapat-világbajnokság kiemelési listája is hűen tükröz: a férfiakat a 35., a nőket a 26. helyen rangsorolták. Ennek megfelelően az esélyeink is visszafogottak – többek között erről esett szó az Ormai László Asztalitenisz-csarnokban, a vb-t megelőző sajtótájékoztatón.

„Április 23. két szempontból is fontos nap, egyrészt ez egyben az asztalitenisz világnapja, s azt se feledjük, hogy Faházi János most lett nyolcvannégy éves, boldog születésnapot kívánunk neki – kezdte mondandóját Kovacsics Imre, a honi szövetség elnöke. – A múltunkra büszkék lehetünk, a sportág első világbajnokságán mind az öt első helyet mi szereztük meg, s ezt követően is számos kiemelkedő eredményt értünk el, legutóbb 1979-ben Phenjanban ünnepelhettünk világbajnoki címet. A nem egészen három évvel ezelőtt megválasztott elnökségünk elsősorban a következő két olimpiára való felkészülést tűzte ki célul, ennek jegyében a kedden rajtoló londoni világbajnokságon szereplő női csapatunk átlagéletkora nem éri el a tizenhét évet, de a férfiaknál a rutinosnak számító, harmincéves Szudi Ádám és az elmúlt hónapokban nagyszerű eredményeket elérő András Csaba mellett is húsz év alatti fiatalok kaptak helyet.”

Mindebből az is következik, hogy a tavaly még az Európa-bajnoki csapatot erősítő Póta Georgina már nem vállalta a szereplést, az elnök bejelentette, a kétszeres Európa-bajnok 41 éves klasszist a közeljövőben ünnepélyes keretek között elbúcsúztatják a válogatottól.

Harczi Zsolt szakmai igazgató abban bízik, válogatottjaink néhány szép eredménnyel felhívják magukat a figyelmet.

„A férfiaknál a vb-re utazó együttes már nem a jövő, sokkal inkább a jelen csapata, ezért a cél, hogy a csoportban a brazilokat megszorongatva kiharcoljuk a továbbjutást, az egyenes kieséses szakaszban pedig reményeim szerint bravúrokra is képesek leszünk – monda Harczi Zsolt. – András Csaba személyében ismét van top 100-as játékosunk, aktuálisan az 72. helyen áll, ő és Szudi Ádám a Bundesligában is jó teljesítményt nyújt, ami kiváló alapot jelent. A nőknél utánpótláskorú együttessel veszünk részt a világbajnokságon, itt elsődleges feladatunk a fiatalok fejlesztése, bízunk benne, hogy idővel Európa, vagy akár a világ legjobbjai közé tartoznak majd.”

A női csapatot irányító Varga László hozzátette, nehezebb lett a helyzetünk, hogy a visszalépő Cook-szigetek helyére Görögország került be a mieink csoportjába, de így is reménykednek benne, Szingapúr mögött megszerezhetik a második helyet a csoportban, ami egyenes ági továbbjutást vagy rájátszást érhet.

A játékosok részéről a magyar bajnok Szudi Ádám úgy fogalmazott, reálisnak érzi a továbbjutást a csoportból, szerinte az üzbégeknél és Puerto Ricónál is jobbak. A női válogatott szószólója és rangidőse, Nagy Judit – aki egy perccel idősebb ikertestvérénél, Rebekánál – azt ígérte, hogy bár sokuknak ez lesz az első felnőttvilágversenye, bátran állnak asztalhoz és mindent megtesznek a jó eredményért. Hozzátette, sokat jelent neki, hogy megverte Póta Georginát a márciusi országos bajnokság döntőjében és reméli, a világbajnokságon is jó formában játszik majd.

A londoni világbajnokságra utazó magyar csapat

András Csaba, Lei Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám, Nagy Rebeka, Nagy Judit, Dohóczki Nóra, Pétery Johanna

A magyar válogatottak csoportbeosztása

Férfiak. 4. csoport: Brazília, Magyarország, Puerto Rico, Üzbegisztán

Nők: 15. csoport: Szingapúr, Magyarország, Görögország, Etiópia