A Zalaegerszeg és a Rákoshegyi VSE nyerte a tekebajnokságot

A férfiaknál a Zalaegerszegi TK, a nőknél pedig a Rákoshegyi VSE győzött a teke Szuperligában.
A zalaiak mögött a Szegedi TE lett az ezüstérmes, míg a harmadik helyen az Investment Közutasok KTK I. zárt, ez a három gárda indulhat a nemzetközi csapatkupákban – tájékoztatta a magyar szövetség pénteken az MTI-t.
A Tapétagyár Női Szuperligában a rákoshegyiek mögött a Tatabányai SC végzett a második, az Ipartechnika Győr SE pedig a harmadik helyen. Itt is a dobogós csapatok képviselhetik Magyarországot a nemzetközi kupaporondon.
Egy-egy magyar csapat jutott a teke BL négyes döntőjébe
