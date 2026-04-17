A Zalaegerszeg és a Rákoshegyi VSE nyerte a tekebajnokságot

2026.04.17. 10:40
A zalaegerszegi bajnokcsapat (Fotó: Magyar Tekeszövetség)
teke Rákoshegyi VSE Zalaegerszeg teke
A férfiaknál a Zalaegerszegi TK, a nőknél pedig a Rákoshegyi VSE győzött a teke Szuperligában.
A rákoshegyi bajnokcsapat (Fotó: Magyar Tekeszövetség)

A zalaiak mögött a Szegedi TE lett az ezüstérmes, míg a harmadik helyen az Investment Közutasok KTK I. zárt, ez a három gárda indulhat a nemzetközi csapatkupákban – tájékoztatta a magyar szövetség pénteken az MTI-t.

A Tapétagyár Női Szuperligában a rákoshegyiek mögött a Tatabányai SC végzett a második, az Ipartechnika Győr SE pedig a harmadik helyen. Itt is a dobogós csapatok képviselhetik Magyarországot a nemzetközi kupaporondon.

 

teke Rákoshegyi VSE Zalaegerszeg teke
