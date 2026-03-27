Egy-egy magyar csapat jutott a teke BL négyes döntőjébe

2026.03.27. 16:16
null
A férfiaknál a ZTE képviseli Magyarországot (Fotó: tekesport.hu)
A férfiaknál a Zalaegerszegi TK, a nőknél pedig a Tatabányai SC képviseli a magyar színeket a teke Bajnokok Ligája négyes döntőjében, amit a hétvégén rendeznek a boszniai Brckóban.

A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint a férfiaknál a Zalaegerszeg a horvát KK Zapresic együttesével játszik az elődöntőben. A másik ágon két német csapat, az SKV Rot-Weiss Zerbst és az SKK Raindorf találkozik.

A nőknél a Tatabánya ellenfele a német SKC Victoria Bamberg lesz, egy másik német együttes, a Composites Neunkirchen pedig a horvát KK Mlakával csap majd össze.

A helyosztókat vasárnap rendezik.

 

