Egy-egy magyar csapat jutott a teke BL négyes döntőjébe

A férfiaknál a Zalaegerszegi TK, a nőknél pedig a Tatabányai SC képviseli a magyar színeket a teke Bajnokok Ligája négyes döntőjében, amit a hétvégén rendeznek a boszniai Brckóban.
A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint a férfiaknál a Zalaegerszeg a horvát KK Zapresic együttesével játszik az elődöntőben. A másik ágon két német csapat, az SKV Rot-Weiss Zerbst és az SKK Raindorf találkozik.
A nőknél a Tatabánya ellenfele a német SKC Victoria Bamberg lesz, egy másik német együttes, a Composites Neunkirchen pedig a horvát KK Mlakával csap majd össze.
A helyosztókat vasárnap rendezik.
