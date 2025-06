Teke-vb: elődöntős, és már biztos érmes a férfiválogatott is

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a MET Arénában zajló világverseny csütörtöki negyeddöntőjében a férfiak Csehország csapatát múlták felül 6–2-re (3723:3660). Ezzel a sikerrel a csapat bejutott a legjobb négy közé, ahol – csakúgy, mint a nőknél – a német válogatott lesz az ellenfél.

„Tudtuk, hogy a csehek elleni találkozó nem lesz egyszerű, hiszen ők a saját csoportjukat megnyerve jutottak tovább. Ugyanakkor úgy küldtem pályára a játékosaimat, hogy négy célért küzdjenek: azokért, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, a hazai közönségért, amely fantasztikus hangulatot teremt, és nem utolsósorban saját magukért, illetve a magyar tekesportért” – értékelt Fehér László szövetségi kapitány, aki egységesnek érezte a válogatottat, mint mondta, „most valóban egységesek voltunk, mindenki küzdött, harapott, és ez hozta meg a győzelmet”.

A szövetségi kapitány kitért a mérkőzés nehézségeire is. „Volt egy kisebb sérülésünk, amely miatt Brancsek Jánost cserélni kellett, de ez sem törte meg a csapat lendületét. A fiatalok és a rutinosabb játékosok is odatették magukat, és ami külön öröm számomra, hogy a játékosok elfogadták a női válogatott tagjainak háttérből nyújtott segítségét is. Ez is mutatja, mennyire egységes a magyar csapat ezen a világbajnokságon” – fűzte hozzá.

A németek elleni elődöntőt pénteken 17.30-tól rendezik, Fehér László szerint komoly kihívás vár a válogatottra. „A németek rendkívül erősek, más lehetőségekkel és háttérrel dolgoznak, mint mi, de mi a szívünkkel és az egységünkkel próbáljuk ezt kompenzálni. Célokat tűztünk ki csapaton belül, és ha azokat elérjük, akkor bármi is lesz az eredmény, elégedettek lehetünk. Ezek a fiúk nem profik, de mindent megtesznek a sikerért” – fejtette ki a szövetségi kapitány.