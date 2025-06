Szerb és horvát arany a teke-vb-n

A szerbek és a horvátok is a német csapatot múlták felül a döntőben, egyformán 6-2-re. A világeseményen a hazai szövetség tisztújító közgyűlést is tartott, amelyen újraválasztották Pintyőke Marcellt, aki immár negyedik ciklusát kezdheti meg elnökként.

„Ha valaki azt mondja neked, hogy rendezhetsz egy világbajnokságot, ami ráadásul sikeres is lesz, arra nem lehet nemet mondani. Óriási munka volt mögötte, de megérte” – idézte a szervezők vasárnap esti közleménye Pintyőke Marcellt, aki hozzátette, a hazai felnőtt női és férfi válogatott bronzérmei is azt igazolták, hogy „a négy közé jutás reális cél volt, és ezt teljesítették is - maximális elégedettséggel zárunk”.

A világbajnokság az utánpótlás korosztályban is szép magyar eredményeket hozott: az U19-es leányválogatott, valamint a fiúcsapat is bronzérmet szerzett, emellett a hazai duó az U19-es tandemversenyben szintén a dobogó harmadik fokára állhatott.

„Székesfehérvár és a MET Aréna tökéletes házigazdának bizonyult. Napról napra tombolt a lelátó – magyarok, szerbek, osztrákok, németek együtt teremtettek igazi világeseményhez méltó hangulatot –fogalmazott az elnök. – Ha csak annyit elérünk, hogy sok gyerek azt mondja: én ezt akarom csinálni, mert láttam, milyen jó, akkor már megérte. Most már tudjuk: van értelme.”