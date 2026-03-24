További húsz éven át Sheffieldben rendezik a sznúker-világbajnokságot

2026.03.24. 17:36
null
A Cruciable marad a sznúker-vb otthona
sznúker-vb sznúker-világbajnokság sznúker
Legalább 2045-ig továbbra is a sheffieldi Cruciable Színház ad otthont a sznúker-világbajnokságnak.

A sportág nemzetközi szövetsége kedden jelentette be, hogy megállapodott a helyi önkormányzattal, és a szerződés további öt évvel, 2050-ig meghosszabbítható. Mindezek mellett a város vállalta, hogy a 980 néző befogadására alkalmas színházat 500 férőhellyel bővíti majd.

A világbajnokságnak 1977 óta ad otthont a Cruciable, amelynek felújítására a 2028-as vb után kerül majd sor, így a 2029-es vb-nek új helyszínt kell majd találni, 2030-tól viszont visszatér ide a szezonzáró torna.

Az idei világbajnokságot április 18. és május 4. között tartják, az április 6-án kezdődő selejtezőben Révész Bulcsú is szerepel.

 

Legfrissebb hírek

147-es brék, O’Sullivan kikapott Thepchaiya Un-Noohtól a World Open döntőjében – videók

Egyéb egyéni
2026.03.22. 16:49

Sznúker: Ronnie O'Sullivan világcsúcsot jelentő breaket lökött Kínában

Egyéb egyéni
2026.03.20. 11:44

2023 után nyert ismét ranglistaversenyt a korábbi vb-döntős

Egyéb egyéni
2026.03.01. 22:58

Még a négyszeres világbajnok elleni meccs kezdete előtt figyelmeztetni kellett Révész Bulcsút

Egyéb egyéni
2026.02.26. 12:37

Révész Bulcsú döntő frémben kapott ki John Higginstől a Welsh Openen

Egyéb egyéni
2026.02.26. 01:19

Révész Bulcsú szenzációs győzelmet aratott a Welsh Openen – videó

Egyéb egyéni
2026.02.24. 17:28

Trump nyerte a világbajnokok csatáját Berlinben

Egyéb egyéni
2026.02.01. 23:02

Kyren Wilson legyőzte az 50 éves John Higginst, és megnyerte a sznúker Masterst

Egyéb egyéni
2026.01.18. 23:46
Ezek is érdekelhetik