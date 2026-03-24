További húsz éven át Sheffieldben rendezik a sznúker-világbajnokságot

A sportág nemzetközi szövetsége kedden jelentette be, hogy megállapodott a helyi önkormányzattal, és a szerződés további öt évvel, 2050-ig meghosszabbítható. Mindezek mellett a város vállalta, hogy a 980 néző befogadására alkalmas színházat 500 férőhellyel bővíti majd.

A világbajnokságnak 1977 óta ad otthont a Cruciable, amelynek felújítására a 2028-as vb után kerül majd sor, így a 2029-es vb-nek új helyszínt kell majd találni, 2030-tól viszont visszatér ide a szezonzáró torna.

Az idei világbajnokságot április 18. és május 4. között tartják, az április 6-án kezdődő selejtezőben Révész Bulcsú is szerepel.