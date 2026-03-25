Tekauer Gréta: Ott van a kezemben a lehetőség

Tekauer mindkét szombati tornán az első körben búcsúzott – előbb a rutinos angol Jo Locke-tól kapott ki, aki ellen a mérkőzés során egyre jobban teljesített, majd a fiatal Abigail Mole győzte le, aki ellen nem tudta hozni azt a játékot, amit Locke ellen mutatott, pedig hasonló teljesítménnyel továbbjuthatott volna.

Vasárnap előbb Rebecca Barrow-t, majd Lauren Burgesst búcsúztatta, végül a finn Anu Rasmustól kapott ki. Ugyan az első legben 14 nyíl után már duplára dobhatott, a találkozó folytatásában nem tudta hozni ugyanezt a magas színvonalat. A negyedik viadal ismét az első fordulóban ért véget a 23 éves magyar dartsosnak.

„A legjobban az bánt, hogy vasárnap délelőtt nem tudtam többet kihozni magamból – értékelt Tekauer. – Rasmust legyőzhettem volna, erős, de nem verhetetlen ellenfél, és olyan sorsolást kaptam, hogyha kihozom magamból a legjobbat, akkor a nyolc közé jutás sem feltétlenül lett volna elérhetetlen. De az első leg után, amikor alig volt tripla nélküli köröm és dobtam száznyolcvanat is, úgy éreztem, mintha megvakultam volna, rengeteg szektorhibám volt, szétestek a dobásaim.”

A női mezőnyben egyébként nagyon látványos a brit fölény, a világranglista legjobb 30 helyezettje között 21-en vannak, rajtuk kívül még két ír, két holland, egy finn, egy belga származású svéd, egy olasz, egy német játékos szerepel, valamint Tekauer Gréta, aki most a 29. helyen áll.

„Sajnálom, hogy így alakult, jobb eredményt reméltem, főleg azután, amit Hildesheimben elértem, hiszen év végén szeretnék ott lenni a legjobb 16 között a világranglistán, ami így távolabb került – mondta Tekauer. – Sokszor türelmetlen vagyok magammal szemben, és elfelejtem, hogy olyan utakat járok, amelyek a magyar női dartsban egészen újak. Gyakorlatilag az ismeretlenbe ugrottam fejest, amikor először döntöttem úgy, elindulok a profi szervezet női sorozatában és öt versenyhétvége után is kevés a tapasztalat. Egy-egy kiugró eredmény megmutatja, ott van a kezemben a lehetőség. De a sportági hagyományokkal a nemzetközi mércéhez képest alig rendelkező magyar közegből indulva, mindössze három és fél év dartsozással a hátam mögött, lehet, túlzó azt várnom magamtól, a semmiből képes legyek stabilan magas szintet hozni. Olyat, amilyet a sok éve játszó brit, holland vagy észak-európai játékosok sokszor egészen könnyedén teljesítenek. Dolgoznom kell tovább, keresni a módszereket, hogyan érhetem el ugyanezt, hiszen a nők között csak a WDF versenyei kapcsán van érdemi ismeretünk itthon, ami szintén magas színvonal, de a PDC keményebb.”

Tekauer Gréta következő versenye Spanyolországban, Salouban lesz, soft ranglistaversenyen áll tábla elé szombaton. Áprilisban Budapesten készül, és a hazai WDF-ranglistaversenyen játszik majd, a PDC Women’s Seriesben legközelebb május közepén méreti meg magát.