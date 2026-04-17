Dibusz Dénes: Az ETO ellen a döntetlen is benne van a pakliban

– Ötvenkilenc pontja van mindkét csapatnak, a Fradi egy győzelemmel jobban áll, az ETO viszont két góllal többet szerzett… Azonos játékerőt képvisel a két együttes?

– Ha azt vesszük alapul, hogy a bajnokság nagy részén túl vagyunk, és ennyire hasonlóak a két csapat mutatói, sőt, majdhogynem ugyanazok, valóban kijelenthetjük, hogy vasárnap két azonos képességű együttes találkozik – mondta lapunknak Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa. – Az eddig eltelt huszonkilenc forduló elég nagy mintavétel ahhoz, hogy ezt a következtetést levonjuk.

– Ebből az is következik, hogy vasárnap is kiegyenlített erők küzdelmét hozza a párharc?

– Nem gondolnám, hogy a győriek fejjel rohannának a falnak, és pillanatok alatt le akarnák rendezni a mérkőzést. Ebben benne lenne a veszély, hogy átrobogunk rajtuk egy-két kontrakcióval… Ezt a mérkőzést kilencven perc alatt kell megnyerni, nagy taktikai csata várható, meglátjuk, melyik csapat tud jobban reagálni erre a kiélezett helyzetre. Ebben talán nekünk van több tapasztalatunk, többször voltunk ilyen feszült szituációban, a győriek talán csak a nyári nemzetközi kupaselejtezőkön tapasztalhatták ezt meg.

– Az ilyen csúcsrangadó előtt feszültebb a hangulat az öltözőben a megszokottnál?

– Csütörtökre szabadnapot kaptunk a szakmai stábtól, a munka pénteken folytatódott, de az egyértelműen érezhető, hogy felfokozott várakozás előzi meg a hétvégi meccset. Az elmúlt hetekben sokszor szóba került az öltözőben az ETO elleni bajnoki, nem zártuk ki, hogy úgy érkezünk meg ehhez a mérkőzéshez, hogy a két csapatnak azonos pontszáma lesz. A szurkolók is várják az összecsapást, telt ház előtt léphetünk pályára, nemcsak mi, alighanem ők is tudják, a találkozó nagyban befolyásolja a bajnoki cím sorsát.

– Aki nyer, bajnok lesz?

– Ezt azért így nem jelenteném ki. Három forduló marad még hátra a bajnokságból, de kétségtelen tény, aki vasárnap nyer, nagy előnybe kerül a másikkal szemben. Ugyebár mi nemcsak három ponttal előznénk meg a győrieket, de két győzelemmel több állna a nevünk mellett a tabellán, azaz még egy botlás is beleférhetne a hajrában. Ugyanakkor kár ezzel most foglalkozni, nagyon messze vagyunk még attól, hogy három ponttal zárjuk a győriek elleni meccset. A két csapat hátralévő mérkőzéseit nézve nekünk valamivel nehezebb a sorsolásunk, de itt a lehetőség, hogy szemtől szemben döntsük el, ki a jobb!

– Tizenhárom góljával Nadir Benbuali a legeredményesebb, de a magyar válogatottban szerepet kapó Vitális Milán és Schön Szabolcs is önbizalommal telve várja az összecsapást. A legjobb győri játékosokra külön is kell készülniük?

– Az elmúlt napokban alaposan felkészültünk az ETO elleni ütközetre, tudjuk, kire kell vigyázni, s hogy mire kell odafigyelni. Megvan a mérkőzésre a tervünk.

– Sérülése után milyen formában érzi magát, van még meccshiánya, vagy már teljesen utolérte magát?

– Nem gondolom, hogy meccshiánnyal küzdenék. Visszatérésem óta védtem már elég mérkőzést ahhoz, hogy a gólvonalon állva az automatizmusok visszatérjenek. Az első találkozóm után még éreztem, nem vagyok százszázalékos állapotban, de ezen már túl vagyok, jó formában és erőben érzem magamat.

– Sok szakértő úgy gondolja, miután mindkét csapatnak sok a vesztenivalója, így egyik sem kockáztat majd túl sokat. A döntetlent elfogadná idegenben?

– Szerintem abszolút háromesélyes a mérkőzés. Az ETO ellen a döntetlen is benne van a pakliban, különösen ha figyelembe vesszük, valóban két meglehetősen hasonló játékerőt képviselő együttes találkozik. Nekünk az sem tragédia, ha csak egy pontot szerzünk.