Dibusz Dénes: Az ETO ellen a döntetlen is benne van a pakliban

2026.04.17. 07:03
Dibusz Dénes tudja, hogy lesz dolga az ETO elleni rangadón, de azt is reméli, hogy nem sok (Fotó: Kovács Péter)
FTC NB I ETO ETO FC labdarúgó NB I Csinger Márk Ferencváros Dibusz Dénes
A Ferencváros csapatkapitánya, Dibusz Dénes nem hinné, hogy a győriek fejjel rohannának a falnak, és úgy gondolja, a Ferenc­város számára a döntetlen sem lenne tragédia a vasárnapi rangadón.

– Ötvenkilenc pontja van mindkét csapatnak, a Fradi egy győzelemmel jobban áll, az ETO viszont két góllal többet szerzett… Azonos játékerőt képvisel a két együttes?
– Ha azt vesszük alapul, hogy a bajnokság nagy részén túl vagyunk, és ennyire hasonlóak a két csapat mutatói, sőt, majdhogynem ugyanazok, valóban kijelenthetjük, hogy vasárnap két azonos képességű együttes találkozik – mondta lapunknak Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa. – Az eddig eltelt huszonkilenc forduló elég nagy mintavétel ahhoz, hogy ezt a következtetést levonjuk.

– Ebből az is következik, hogy vasárnap is kiegyenlített erők küzdelmét hozza a párharc?
– Nem gondolnám, hogy a győriek fejjel rohannának a falnak, és pillanatok alatt le akarnák rendezni a mérkőzést. Ebben benne lenne a veszély, hogy átrobogunk rajtuk egy-két kontrakcióval… Ezt a mérkőzést kilencven perc alatt kell megnyerni, nagy taktikai csata várható, meglátjuk, melyik csapat tud jobban reagálni erre a kiélezett helyzetre. Ebben talán nekünk van több tapasztalatunk, többször voltunk ilyen feszült szituációban, a győriek talán csak a nyári nemzetközi kupaselejtezőkön tapasztalhatták ezt meg.

– Az ilyen csúcsrangadó előtt feszültebb a hangulat az öltözőben a megszokottnál?
– Csütörtökre szabadnapot kaptunk a szakmai stábtól, a munka pénteken folytatódott, de az egyértelműen érezhető, hogy felfokozott várakozás előzi meg a hétvégi meccset. Az elmúlt hetekben sokszor szóba került az öltözőben az ETO elleni bajnoki, nem zártuk ki, hogy úgy érkezünk meg ehhez a mérkőzéshez, hogy a két csapatnak azonos pontszáma lesz. A szurkolók is várják az összecsapást, telt ház előtt léphetünk pályára, nemcsak mi, alighanem ők is tudják, a találkozó nagyban befolyásolja a bajnoki cím sorsát.

– Aki nyer, bajnok lesz?
– Ezt azért így nem jelenteném ki. Három forduló marad még hátra a bajnokságból, de kétségtelen tény, aki vasárnap nyer, nagy előnybe kerül a másikkal szemben. Ugyebár mi nemcsak három ponttal előznénk meg a győrieket, de két győzelemmel több állna a nevünk mellett a tabellán, azaz még egy botlás is beleférhetne a hajrában. Ugyanakkor kár ezzel most foglalkozni, nagyon messze vagyunk még attól, hogy három ponttal zárjuk a győriek elleni meccset. A két csapat hátralévő mérkőzéseit nézve nekünk valamivel nehezebb a sorsolásunk, de itt a lehetőség, hogy szemtől szemben döntsük el, ki a jobb!

– Tizenhárom góljával Nadir Benbuali a legeredményesebb, de a magyar válogatottban szerepet kapó Vitális Milán és Schön Szabolcs is önbizalommal telve várja az összecsapást. A legjobb győri játékosokra külön is kell készülniük?
– Az elmúlt napokban alaposan felkészültünk az ETO elleni ütközetre, tudjuk, kire kell vigyázni, s hogy mire kell odafigyelni. Megvan a mérkőzésre a tervünk.

– Sérülése után milyen formában érzi magát, van még meccshiánya, vagy már teljesen utolérte magát?
– Nem gondolom, hogy meccshiánnyal küzdenék. Visszatérésem óta védtem már elég mérkőzést ahhoz, hogy a gólvonalon állva az automatizmusok visszatérjenek. Az első találkozóm után még éreztem, nem vagyok százszázalékos állapotban, de ezen már túl vagyok, jó formában és erőben érzem magamat.

– Sok szakértő úgy gondolja, miután mindkét csapatnak sok a vesztenivalója, így egyik sem kockáztat majd túl sokat. A döntetlent elfogadná idegenben?
– Szerintem abszolút háromesélyes a mérkőzés. Az ETO ellen a döntetlen is benne van a pakliban, különösen ha figyelembe vesszük, valóban két meglehetősen hasonló játékerőt képviselő együttes találkozik. Nekünk az sem tragédia, ha csak egy pontot szerzünk.

Labdarúgó NB I
21 órája

A kötelezőt hozta a Fradi – a neheze az ETO ellen következik

Elmaradt mérkőzésének pótlásával és megnyerésével visszatért a tabella élére a Ferencváros, így minimális lépéselőnyből várja a győriek elleni vasárnapi rangadót.

Pályafutása első NB I-es idényében bajnok lehet Csinger Márk

Nyílt sisakos összecsapásra számít a Ferencváros elleni mérkőzésen Csinger Márk, aki szerint ha az ETO FC nullára lehozza a rangadót, otthon tartja a három pontot.

Csapatépítő program a nagy mérkőzés előtt – az ETO FC játékosai és szakmai stábjának tagjai szerda délután közös sütögetést tartottak, hogy minél oldottabb legyen a hangulat a hét hátralévő részében, és még inkább összeérjen az amúgy is összetartó társaság.

„Kis BBQ, főzés, sütögetés – mondta lapunknak Csinger Márk, a győriek válogatott védője, mi volt a szerdai program. – Nem vittük túlzásba, mert pontosan tudtuk, hogy vasárnap nagy meccs vár ránk, de mindig jók ezek a programok. Úgy voltunk vele, eszünk egyet, beszélgetünk, nevetgéltünk, aztán csütörtökön folytatjuk a felkészülést a Ferencváros elleni bajnokira. Nagyszerű a közösségünk, jó e csapat tagjának lenni.”

A jó hangulat nem vonja el a figyelmet a feladatról, hiszen a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú összecsapás következik az ETO Stadionban: a pont­azonossággal álló, éllovas Ferencvárost fogadják a győriek. 

„Hatalmas a tét, igaz, még három mérkőzést rendeznek ezen kívül, és azokon bármelyik csapat megcsúszhat. Ha a Fradi megnyeri a vasárnapi meccset, jobb helyzetbe kerül, de mindent megteszünk, hogy győzzünk. A bajnokság vége előtt négy fordulóval fel lehet tenni azt a kérdést, ki lesz a bajnok, de a választ senki sem tudja megmondani. Persze bízom benne, hogy mi.”

Csinger Márk úgy érzi, a Fradi ellen nem csupán védekeznie kell majd (Fotó: Kovács Péter)

A Fradi elleni meccset Csinger Márk szerint nem a kivárás jellemzi majd. 

„Noha a döntetlen a Fradinak kedvezőbb, biztosan úgy érkezik Győrbe, hogy a játékosai meg akarják mutatni, ők a bajnokság legjobbjai. Ezért egyik csapat sem áll be bekkelni, nyílt, intenzív meccsre van kilátás. Ha valóban így lesz, az kedvező nekünk. A helyzeteink mindig megvannak, biztos vagyok benne, hogy most is meglesznek, úgyhogy sok múlik azon, miként használjuk ki a lehetőségeinket. Ha sikerül hátul nullára lehozni a meccset, szerintem miénk lesz a három pont.”

A védelem stabilitása kulcskérdés, különösen olyan ellenféllel szemben, amelynek kerete továbbra is kiemelkedő, és olyan támadókkal rohamoz, mint a technikás Gruber Zsombor, a kapu előtt élelmes Franko Kovacevic, az erőtől kicsattanó Yusuf Bamidele vagy éppen a villámléptű Lenny Joseph.

„Nem tudom, melyikükkel kell majd megküzdenem, mindenesetre nekem teljesen mindegy, kit kell őriznem. Tudom, mi a feladatom, hogyan kell védekeznem ahhoz, hogy ne kapjunk gólt, és miként tartsuk a labdát. Az előző fordulókban megbízhatóan zárt a védelmünk. A Puskás Akadémia ellen négygólos előny birtokában olyan hibát követtünk el, ami százmeccsenként fordul elő, ezért ebből messzemenő következtetést nem érdemes levonni. A hátsó négyes kiválóan dolgozik együtt a középpályával, ezért is érzem azt, hogy készen állunk, hogy feltartóztassuk a Fradi csatárait.”

A korábbi egymás elleni meccs tanulságait sem felejtették el Győrben.

„Januárban a második félidő legelején kicsit belealudtunk a meccsbe, ugyanakkor óriási pozitívum, hogy sikerült fordítanunk. A saját közönségünk előtt nem követhetjük el azt a hibát, hogy bármi miatt kizökkenjünk akár csak egy percre is, a ránk jellemző példás mentalitásra lesz szükség a mérkőzés egészén. Telt ház lesz, a szurkolóink biztosan mindent megtesznek, hogy belehajszoljanak minket a győzelembe.”

A fiatal védőnek különösen emlékezetes lehet az idény – főleg ha a remélt nagy sikerrel zárulna.

„A Fradinak kötelező lenne megnyernie a bajnokságot, míg nekünk nincs mit veszítenünk, élveznünk kell a helyzetet. Persze nagyot álmodunk, hiszek benne, hogy az élen végezhetünk. Óriási lenne, ha pályafutásom első NB I-es idényében bajnoki címet ünnepelhetnék az ETO-val, úgyhogy elhihetik, mennyire motivál, hogy miénk legyen az arany. Amikor nyáron aláírtam a klubhoz, bíztam a sok játéklehetőségben, s amikor a Konferencialigában meneteltünk, egyre inkább éreztem, ebben a csapatban óriási a lehetőség, sokra vihetjük. Vasárnap újfent szeretnénk bizonyítani, milyen szintet képviselünk.”

Minden jegy elkelt az ETO Stadionba
Az ETO Stadion
(Fotó: Kovács Péter)

Akinek nincs érvényes belépője, de szeretne kimenni az ETO FC–Ferencváros bajnokira, pórul járt, nem lehet ugyanis már jegyet vásárolni, technikai telt ház lesz a találkozón. A rangadóra csaknem 8500 belépőt értékesítettek. Noha 16 ezer ülőhely található a létesítményben, lelátójának egy részét biztonsági okokból továbbra sem lehet használni.

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
Április 17., péntek
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Április 18., szombat
14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Április 19., vasárnap
14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Ferencvárosi TC

29

18

5

6

57–30

+27 

59 

  2. ETO FC

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  3. Debreceni VSC

29

12

10

7

41–34

+7 

46 

  4. Zalaegerszegi TE

29

12

9

8

43–35

+8 

45 

  5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

  6. Kisvárda

29

11

7

11

33–42

–9 

40 

  7. Puskás Akadémia

29

11

6

12

36–39

–3 

39 

  8. Újpest FC

29

10

7

12

40–46

–6 

37 

  9. Nyíregyháza Spartacus

29

9

8

12

40–46

–6 

35 

10. MTK Budapest

29

8

8

13

50–58

–8 

32 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

29

5

2

22

27–63

–36 

17 

 

Legfrissebb hírek

Az MTK-s ifjak megmentették csapatukat a kreatívabb játékukkal

Labdarúgó NB I
9 perce

Kovács Dániel: Érdekes meccs lesz ez Dárdai Pál és Bódog Tamás között is

Labdarúgó NB I
1 órája

DVSC: megoperálták Bárány Donátot

Labdarúgó NB I
18 órája

A kötelezőt hozta a Fradi – a neheze az ETO ellen következik

Labdarúgó NB I
21 órája

Átrok Zalán: Lehet, a sors nem véletlenül szánta nekem ezt az utat

Labdarúgó NB I
21 órája

Osztályharc – Mohai Dominik jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.04.15. 23:57

Szakértőink döntetlenre tippelik az ETO–Fradit; Vadnai Jonatánt norovírus döntötte le a lábáról

E-újság
2026.04.15. 23:29

„Szakmailag logikus lenne a két meccs, de túlságosan az NB I-es csapat felé billenne a mérleg nyelve” – Lőw Zsolt az osztályozóról

Labdarúgó NB I
2026.04.15. 18:46
Ezek is érdekelhetik