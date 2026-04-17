Dibusz Dénes: Az ETO ellen a döntetlen is benne van a pakliban

– Ötvenkilenc pontja van mindkét csapatnak, a Fradi egy győzelemmel jobban áll, az ETO viszont két góllal többet szerzett… Azonos játékerőt képvisel a két együttes?
– Ha azt vesszük alapul, hogy a bajnokság nagy részén túl vagyunk, és ennyire hasonlóak a két csapat mutatói, sőt, majdhogynem ugyanazok, valóban kijelenthetjük, hogy vasárnap két azonos képességű együttes találkozik – mondta lapunknak Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa. – Az eddig eltelt huszonkilenc forduló elég nagy mintavétel ahhoz, hogy ezt a következtetést levonjuk.
– Ebből az is következik, hogy vasárnap is kiegyenlített erők küzdelmét hozza a párharc?
– Nem gondolnám, hogy a győriek fejjel rohannának a falnak, és pillanatok alatt le akarnák rendezni a mérkőzést. Ebben benne lenne a veszély, hogy átrobogunk rajtuk egy-két kontrakcióval… Ezt a mérkőzést kilencven perc alatt kell megnyerni, nagy taktikai csata várható, meglátjuk, melyik csapat tud jobban reagálni erre a kiélezett helyzetre. Ebben talán nekünk van több tapasztalatunk, többször voltunk ilyen feszült szituációban, a győriek talán csak a nyári nemzetközi kupaselejtezőkön tapasztalhatták ezt meg.
– Az ilyen csúcsrangadó előtt feszültebb a hangulat az öltözőben a megszokottnál?
– Csütörtökre szabadnapot kaptunk a szakmai stábtól, a munka pénteken folytatódott, de az egyértelműen érezhető, hogy felfokozott várakozás előzi meg a hétvégi meccset. Az elmúlt hetekben sokszor szóba került az öltözőben az ETO elleni bajnoki, nem zártuk ki, hogy úgy érkezünk meg ehhez a mérkőzéshez, hogy a két csapatnak azonos pontszáma lesz. A szurkolók is várják az összecsapást, telt ház előtt léphetünk pályára, nemcsak mi, alighanem ők is tudják, a találkozó nagyban befolyásolja a bajnoki cím sorsát.
– Aki nyer, bajnok lesz?
– Ezt azért így nem jelenteném ki. Három forduló marad még hátra a bajnokságból, de kétségtelen tény, aki vasárnap nyer, nagy előnybe kerül a másikkal szemben. Ugyebár mi nemcsak három ponttal előznénk meg a győrieket, de két győzelemmel több állna a nevünk mellett a tabellán, azaz még egy botlás is beleférhetne a hajrában. Ugyanakkor kár ezzel most foglalkozni, nagyon messze vagyunk még attól, hogy három ponttal zárjuk a győriek elleni meccset. A két csapat hátralévő mérkőzéseit nézve nekünk valamivel nehezebb a sorsolásunk, de itt a lehetőség, hogy szemtől szemben döntsük el, ki a jobb!
– Tizenhárom góljával Nadir Benbuali a legeredményesebb, de a magyar válogatottban szerepet kapó Vitális Milán és Schön Szabolcs is önbizalommal telve várja az összecsapást. A legjobb győri játékosokra külön is kell készülniük?
– Az elmúlt napokban alaposan felkészültünk az ETO elleni ütközetre, tudjuk, kire kell vigyázni, s hogy mire kell odafigyelni. Megvan a mérkőzésre a tervünk.
– Sérülése után milyen formában érzi magát, van még meccshiánya, vagy már teljesen utolérte magát?
– Nem gondolom, hogy meccshiánnyal küzdenék. Visszatérésem óta védtem már elég mérkőzést ahhoz, hogy a gólvonalon állva az automatizmusok visszatérjenek. Az első találkozóm után még éreztem, nem vagyok százszázalékos állapotban, de ezen már túl vagyok, jó formában és erőben érzem magamat.
– Sok szakértő úgy gondolja, miután mindkét csapatnak sok a vesztenivalója, így egyik sem kockáztat majd túl sokat. A döntetlent elfogadná idegenben?
– Szerintem abszolút háromesélyes a mérkőzés. Az ETO ellen a döntetlen is benne van a pakliban, különösen ha figyelembe vesszük, valóban két meglehetősen hasonló játékerőt képviselő együttes találkozik. Nekünk az sem tragédia, ha csak egy pontot szerzünk.
Pályafutása első NB I-es idényében bajnok lehet Csinger Márk
Nyílt sisakos összecsapásra számít a Ferencváros elleni mérkőzésen Csinger Márk, aki szerint ha az ETO FC nullára lehozza a rangadót, otthon tartja a három pontot.
Csapatépítő program a nagy mérkőzés előtt – az ETO FC játékosai és szakmai stábjának tagjai szerda délután közös sütögetést tartottak, hogy minél oldottabb legyen a hangulat a hét hátralévő részében, és még inkább összeérjen az amúgy is összetartó társaság.
„Kis BBQ, főzés, sütögetés – mondta lapunknak Csinger Márk, a győriek válogatott védője, mi volt a szerdai program. – Nem vittük túlzásba, mert pontosan tudtuk, hogy vasárnap nagy meccs vár ránk, de mindig jók ezek a programok. Úgy voltunk vele, eszünk egyet, beszélgetünk, nevetgéltünk, aztán csütörtökön folytatjuk a felkészülést a Ferencváros elleni bajnokira. Nagyszerű a közösségünk, jó e csapat tagjának lenni.”
A jó hangulat nem vonja el a figyelmet a feladatról, hiszen a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú összecsapás következik az ETO Stadionban: a pontazonossággal álló, éllovas Ferencvárost fogadják a győriek.
„Hatalmas a tét, igaz, még három mérkőzést rendeznek ezen kívül, és azokon bármelyik csapat megcsúszhat. Ha a Fradi megnyeri a vasárnapi meccset, jobb helyzetbe kerül, de mindent megteszünk, hogy győzzünk. A bajnokság vége előtt négy fordulóval fel lehet tenni azt a kérdést, ki lesz a bajnok, de a választ senki sem tudja megmondani. Persze bízom benne, hogy mi.”
A Fradi elleni meccset Csinger Márk szerint nem a kivárás jellemzi majd.
„Noha a döntetlen a Fradinak kedvezőbb, biztosan úgy érkezik Győrbe, hogy a játékosai meg akarják mutatni, ők a bajnokság legjobbjai. Ezért egyik csapat sem áll be bekkelni, nyílt, intenzív meccsre van kilátás. Ha valóban így lesz, az kedvező nekünk. A helyzeteink mindig megvannak, biztos vagyok benne, hogy most is meglesznek, úgyhogy sok múlik azon, miként használjuk ki a lehetőségeinket. Ha sikerül hátul nullára lehozni a meccset, szerintem miénk lesz a három pont.”
A védelem stabilitása kulcskérdés, különösen olyan ellenféllel szemben, amelynek kerete továbbra is kiemelkedő, és olyan támadókkal rohamoz, mint a technikás Gruber Zsombor, a kapu előtt élelmes Franko Kovacevic, az erőtől kicsattanó Yusuf Bamidele vagy éppen a villámléptű Lenny Joseph.
„Nem tudom, melyikükkel kell majd megküzdenem, mindenesetre nekem teljesen mindegy, kit kell őriznem. Tudom, mi a feladatom, hogyan kell védekeznem ahhoz, hogy ne kapjunk gólt, és miként tartsuk a labdát. Az előző fordulókban megbízhatóan zárt a védelmünk. A Puskás Akadémia ellen négygólos előny birtokában olyan hibát követtünk el, ami százmeccsenként fordul elő, ezért ebből messzemenő következtetést nem érdemes levonni. A hátsó négyes kiválóan dolgozik együtt a középpályával, ezért is érzem azt, hogy készen állunk, hogy feltartóztassuk a Fradi csatárait.”
A korábbi egymás elleni meccs tanulságait sem felejtették el Győrben.
„Januárban a második félidő legelején kicsit belealudtunk a meccsbe, ugyanakkor óriási pozitívum, hogy sikerült fordítanunk. A saját közönségünk előtt nem követhetjük el azt a hibát, hogy bármi miatt kizökkenjünk akár csak egy percre is, a ránk jellemző példás mentalitásra lesz szükség a mérkőzés egészén. Telt ház lesz, a szurkolóink biztosan mindent megtesznek, hogy belehajszoljanak minket a győzelembe.”
A fiatal védőnek különösen emlékezetes lehet az idény – főleg ha a remélt nagy sikerrel zárulna.
„A Fradinak kötelező lenne megnyernie a bajnokságot, míg nekünk nincs mit veszítenünk, élveznünk kell a helyzetet. Persze nagyot álmodunk, hiszek benne, hogy az élen végezhetünk. Óriási lenne, ha pályafutásom első NB I-es idényében bajnoki címet ünnepelhetnék az ETO-val, úgyhogy elhihetik, mennyire motivál, hogy miénk legyen az arany. Amikor nyáron aláírtam a klubhoz, bíztam a sok játéklehetőségben, s amikor a Konferencialigában meneteltünk, egyre inkább éreztem, ebben a csapatban óriási a lehetőség, sokra vihetjük. Vasárnap újfent szeretnénk bizonyítani, milyen szintet képviselünk.”
|Minden jegy elkelt az ETO Stadionba
Akinek nincs érvényes belépője, de szeretne kimenni az ETO FC–Ferencváros bajnokira, pórul járt, nem lehet ugyanis már jegyet vásárolni, technikai telt ház lesz a találkozón. A rangadóra csaknem 8500 belépőt értékesítettek. Noha 16 ezer ülőhely található a létesítményben, lelátójának egy részét biztonsági okokból továbbra sem lehet használni.
LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
Április 17., péntek
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Április 18., szombat
14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Április 19., vasárnap
14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
29
18
5
6
57–30
+27
59
|2. ETO FC
29
17
8
4
58–29
+29
59
|3. Debreceni VSC
29
12
10
7
41–34
+7
46
|4. Zalaegerszegi TE
29
12
9
8
43–35
+8
45
|5. Paksi FC
29
12
8
9
54–41
+13
44
|6. Kisvárda
29
11
7
11
33–42
–9
40
|7. Puskás Akadémia
29
11
6
12
36–39
–3
39
|8. Újpest FC
29
10
7
12
40–46
–6
37
|9. Nyíregyháza Spartacus
29
9
8
12
40–46
–6
35
|10. MTK Budapest
29
8
8
13
50–58
–8
32
|11. Diósgyőri VTK
29
5
10
14
36–52
–16
25
|12. Kazincbarcika
29
5
2
22
27–63
–36
17