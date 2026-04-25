Kovács Dániel: El akarjuk rontani a ZTE szép futballját
TALPRA ÁLL a Nyíregyháza az Újpesttől kapott pofon után? A Szpari múlt héten súlyos, 7–2-es vereséget szenvedett a Szusza Ferenc Stadionban, most pedig hazai pályán a ZTE FC ellen javítana.
„Arra számítottunk, hogy végig meccsben leszünk a Megyeri úton, sajnos nem így lett – mondta lapunknak Kovács Dániel, a Nyíregyháza Spartacus 32 esztendős kapusa. – Igyekeztünk a saját futballunkat játszani, letámadtuk az újpestieket, ez most így sikerült, van ilyen a futballban. A hét kapott gól? Eddig még sosem kaptam ennyit egy mérkőzésen, nem volt jó érzés… Próbáltam segíteni, de tehetetlennek éreztem magam. Ahogy a vezetőedzőnk, Bódog Tamás is mondta, ezen a súlyos vereségen túl kell lépni, vannak jobb és rosszabb napok, szombaton jön a következő feladat.”
Az már eldőlt, hogy a Kazincbarcika és a Diósgyőr esik ki az első osztályból, így a sokáig pengeélen táncoló Nyíregyháza megmenekült, s a következő idényben is az NB I-ben szerepel majd.
„Természetesen lekerült a nyomás rólunk, jobb így játszani, mint ha az utolsó pillanatig izgulni kellene. Szerencsére nagyszerű tavaszt produkálunk, ennek köszönhető, hogy három fordulóval a vége előtt már nem kell izgulnunk a kiesés miatt, nem kell nézni a többi eredményt és nem kell számolgatni. Azonban ez nem azt jelenti, hogy már nyaralunk, keményen dolgozunk és minél feljebb akarunk végezni a tabellán. Van még hátra két hazai mérkőzésünk, a szurkolóinknak örömet szeretnénk szerezni.”
A két csapat kétszer találkozott már egymással ebben a bajnoki évadban, s mindkétszer a Nyíregyháza győzött: otthon 3–1-re, a ZTE Arénában 1–0-ra. A zalaiak ebben a naptári esztendőben csupán kétszer kaptak ki, a Szpari mellett az MTK Budapest győzte le őket.
„Szervezettnek kell lennünk, azt kell tennünk, amit eddig. A ZTE játékosai kedden százhúsz percet játszottak, sokat is utaztak a héten, ez mind előny lehet nekünk. Azonban nem apellálhatunk arra, hogy fáradtak lesznek, egyáltalán nem vehetjük lazán a meccset. Jó és fiatal kerete van a zalaiaknak, nagyon figyelnünk kell. Tudjuk, hogy a mi játékosaink magasabbak és fizikailag erősebbek, ezáltal a szabad- és szögletrúgásoknál bőven lehet keresnivalónk. Egyébként remek formában van a Zalaegerszeg, jó nézni a csapat futballját, de mi szeretnénk elrontani…”
NB I
31. FORDULÓ
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|1. ETO FC
30
18
8
4
59–29
+30
62
|2. Ferencvárosi TC
30
18
5
7
57–31
+26
59
|3. Debreceni VSC
30
13
10
7
46–34
+12
49
|4. Zalaegerszegi TE
30
13
9
8
47–35
+12
48
|5. Paksi FC
30
13
8
9
55–41
+14
47
|6. Újpest FC
30
11
7
12
47–48
–1
40
|7. Kisvárda
30
11
7
12
34–44
–10
40
|8. Puskás Akadémia
30
11
6
13
36–40
–4
39
|9. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|10. Nyíregyháza Spartacus
30
9
8
13
42–53
–11
35
|11. Diósgyőri VTK
30
5
10
15
36–57
–21
25
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18