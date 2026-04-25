Kovács Dániel: El akarjuk rontani a ZTE szép futballját

2026.04.25. 12:53
NB I Nyíregyháza Zalaegerszeg Kovács Dániel
Az idényben kétszer már legyőzte a héten kupadöntőbe jutó ZTE-t a bennmaradást kiharcoló Nyíregyháza, amely a múlt heti Újpest elleni pofonból állna fel saját közönsége előtt a labdarúgó NB I 31. fordulójában.
A Nyíregyháza kapusa, Kovács Dániel nagyon bízik abban, hogy a labda nála biztos kezekben lesz (Fotó: Czinege Melinda)

TALPRA ÁLL a Nyíregyháza az Újpesttől kapott pofon után? A Szpari múlt héten súlyos, 7–2-es vereséget szenvedett a Szusza Ferenc Stadionban, most pedig hazai pályán a ZTE FC ellen javítana.

Arra számítottunk, hogy végig meccs­ben leszünk a Megyeri úton, sajnos nem így lett – mondta lapunknak Kovács Dániel, a Nyíregyháza Spartacus 32 esztendős kapusa. – Igyekeztünk a saját futballunkat játszani, letámadtuk az újpestieket, ez most így sikerült, van ilyen a futballban. A hét kapott gól? Eddig még sosem kaptam ennyit egy mérkőzésen, nem volt jó érzés… Próbáltam segíteni, de tehetetlennek éreztem magam. Ahogy a vezetőedzőnk, Bódog Tamás is mondta, ezen a súlyos vereségen túl kell lépni, vannak jobb és rosszabb napok, szombaton jön a következő feladat.” 

Az már eldőlt, hogy a Kazincbarcika és a Diósgyőr esik ki az első osztályból, így a sokáig pengeélen táncoló Nyíregyháza megmenekült, s a következő idényben is az NB I-ben szerepel majd.

„Természetesen lekerült a nyomás rólunk, jobb így játszani, mint ha az utolsó pillanatig izgulni kellene. Szerencsére nagyszerű tavaszt produkálunk, ennek köszönhető, hogy három fordulóval a vége előtt már nem kell izgulnunk a kiesés miatt, nem kell nézni a többi eredményt és nem kell számolgatni. Azonban ez nem azt jelenti, hogy már nyaralunk, keményen dolgozunk és minél feljebb akarunk végezni a tabellán. Van még hátra két hazai mérkőzésünk, a szurkolóinknak örömet szeretnénk szerezni.”     

A két csapat kétszer találkozott már egymással ebben a bajnoki évadban, s mindkétszer a Nyíregyháza győzött: otthon 3–1-re, a ZTE Arénában 1–0-ra. A zalaiak ebben a naptári esztendőben csupán kétszer kaptak ki, a Szpari mellett az MTK Budapest győzte le őket.

„Szervezettnek kell lennünk, azt kell tennünk, amit eddig. A ZTE játékosai kedden százhúsz percet játszottak, sokat is utaztak a héten, ez mind előny lehet nekünk. Azonban nem apellálhatunk arra, hogy fáradtak lesznek, egyáltalán nem vehetjük lazán a meccset. Jó és fiatal kerete van a zalaiaknak, nagyon figyelnünk kell. Tudjuk, hogy a mi játékosaink magasabbak és fizikailag erősebbek, ezáltal a szabad- és szögletrúgásoknál bőven lehet keresnivalónk. Egyébként remek formában van a Zalaegerszeg, jó nézni a csapat futballját, de mi szeretnénk elrontani…”     

NB I
31. FORDULÓ
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

  
  1. ETO FC

30

18

8

4

59–29

+30 

62 

  2. Ferencvárosi TC

30

18

5

7

57–31

+26 

59 

  3. Debreceni VSC

30

13

10

7

46–34

+12 

49 

  4. Zalaegerszegi TE

30

13

9

8

47–35

+12 

48 

  5. Paksi FC

30

13

8

9

55–41

+14 

47 

  6. Újpest FC

30

11

7

12

47–48

–1 

40 

  7. Kisvárda

30

11

7

12

34–44

–10 

40 

  8. Puskás Akadémia

30

11

6

13

36–40

–4 

39 

  9. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

10. Nyíregyháza Spartacus

30

9

8

13

42–53

–11 

35 

11. Diósgyőri VTK

30

5

10

15

36–57

–21 

25 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

 

