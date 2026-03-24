Schmidt Ádám: A sport a család mellett a leghatékonyabb nevelőeszköz lehet

A vármegyei sportélet meghatározó alakjai gyűltek össze az Atomerőmű SE sportcsarnokában, és elsőként a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, Schmidt Ádám előadását hallgathatták meg, majd kérdéseket tehettek fel a pódiumon helyet foglaló személyeknek.

„Három célt tűztünk ki az elmúlt négy évben, hogy a sport segítségével mit szeretnénk elérni – kezdte beszédét Schmidt Ádám. – Egyrészt szeretnénk olyan életképes honfitársakat nevelni, akik az élet nagy kihívásaival szembe tudnak nézni és a felmerülő akadályokat képesek megugrani. Azt gondoljuk, hogy a sport a család mellett a leghatékonyabb nevelőeszköz lehet, ugyanis olyan értékeket sajátíthatnak el általa a fiatalok, amelyek biztos, hogy a javukra válnak.”

Megjegyezte, ez főleg most, a XXI. században különösen fontos, amikor a fiatalok egy friss kimutatás szerint naponta 6-8 órát töltenek képernyő előtt. Ezzel kell felvenniük a versenyt és egy másik alternatívát nyújtaniuk.

„Szeretnénk a magyar társadalom számára olyan sportolókat nevelni, akik valós teljesítményükkel kiérdemlik, hogy példaképek legyenek. A harmadik célunk pedig, hogy térségtől és születési helytől függetlenül biztosítsuk a feltételeket ahhoz, hogy a sportolók eljuthassanak a legmagasabb szintig és huzamosabb ideig ott is maradhassanak. Ezen feltételek mentén hoztuk meg a döntéseinket és alakítottuk ki a támogatásokat az elmúlt négy évben” – fogalmazott az államtitkár.

Meggyőződése, hogy az elmúlt tizenhat év infrastruktúra-fejlesztései nélkül Tolna vármegyében is nehezebb lenne sportolásra ösztönözni a fiatalokat. Kiemelte, olyan létesítményekre van szükség, amelyekbe a szülők szívesen viszik gyermekeiket. Ma olyan egyesületi támogatások vannak jelen a magyar sportban, amelyek mindenkihez elérhetnek. Az egyik ilyen a kiemelt vidéki sportegyesületeket támogató program, valamint a Hiszek Benned Sport Program, utóbbi a kis és közepes egyesületeknek nyújt segítséget.

Schmidt Ádám külön kiemelte a 2011 óta működő látványcsapatsport-támogatást, amely hat sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong, röplabda) szakszövetsége keretein belül működő több száz egyesületnek nyújt segítséget. „Ha ez a fajta támogatás nem lenne, elképesztő tagdíjat kellene fizetniük a szülőknek, ami miatt az utánpótlás gyorsan hanyatlásnak indulna” – nyomatékosította szavait az államtitkár, aki büszkén jelenthette be, hogy a Sportoló Nemzet Program már több mint százezer tagot számlál.

Az államtitkár előadása után a résztvevők kérdéseire dr. Soós Ágnes, az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgatója; Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke; Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének elnöke; Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, valamint Eilingsfeld János, az Atomerőmű SE kosárlabdacsapatának kapitánya válaszolt.