Tékvandó: Márton Viviana nyerte a Német Opent

2025.09.15. 11:47
Márton Viviana (Fotó: Magyar Tekvondó Szövetség/Facebook, archív)
A tékvandós olimpiai bajnok Márton Viviana súlycsoportjában megnyerte a German Opent, a németek nyílt versenyét Hamburgban.

A hétvégi sikerről a hazai sportági szövetség adott hírt honlapján, kiemelve, a párizsi olimpiai bajnok a 62 kilogrammosok mezőnyének második kiemeltjeként görög, majd két török vetélytárs egyformán kétmenetes legyőzésével jutott be a fináléba. Ott az első helyen kiemelt cseh Stolbovát is 2:0-ra verve szerezte meg az első helyet.

Világbajnok ikertestvére, Márton Luana a 67 kilóban német ellenfelén simán túljutott (2–0), a nyolcaddöntőben azonban megálljt parancsolt neki az első helyen kiemelt, s végül a kategória aranyát kiharcoló görög Marentaki, aki a döntő, harmadik menetben kerekedett felül magyar ellenfelén.

 

