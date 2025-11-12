Nemzeti Sportrádió

Mocsai Lajos a sydney-i ezüstéremről: Óriási siker volt, de a fájdalom az bennünk van

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.12. 13:53
null
Mocsai Lajos volt a Szabaddobás podcast vendége (Fotó: Török Attila)
Címkék
kézilabda Mocsai Lajos Szabaddobás podcast
A Magyar Kézilabda-szövetség legújabb Szabaddobás-podcastjének vendége Mocsai Lajos mesteredző, a 25 évvel ezelőtt olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok női válogatottunk szövetségi kapitánya volt.

A szakember beszélt élete mérkőzéséről, a 28 éves korában edzőként megnyert BEK-serlegről, a sydneyi olimpiáról és a magyar női kézilabda jelenlegi helyzetéről is.

A teljes adás itt tekinthető meg:

 

 

kézilabda Mocsai Lajos Szabaddobás podcast
Legfrissebb hírek

A Veszprémnek minden esélye megvan a javításra Norvégiában

Kézilabda
6 órája

TF: száz éve a magyar nemzet szolgálatában

Egyéb egyéni
2025.11.10. 07:59

Európai kézilabdaligák: tíz magyar góllal jutott tovább a Thüringer HC

Kézilabda
2025.11.08. 22:45

Nyolc magyar gól a francia férfi kéziligában

Kézilabda
2025.11.07. 22:28

Kézilabda: az Alba Fehérvár továbbjutott a Magyar Kupában

Kézilabda
2025.11.07. 21:12

Ötös lista: ők robbantak be igazán a Premier League-be az ősz során

Angol labdarúgás
2025.11.06. 17:28

A Kiel és a Melsungen is negyeddöntős a kézilabda Német Kupában

Kézilabda
2025.11.05. 23:33

Dupla Tízes: Real Madrid-verés Szoboszlai-gólpasszal – ez kellett a Liverpool visszatéréséhez?

Bajnokok Ligája
2025.11.05. 19:31
Ezek is érdekelhetik