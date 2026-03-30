A Zalaegerszeg bronzérmes lett a teke Bajnokok Ligájában

A magyar szövetség beszámolója szerint a zalaiak a Bosznia-Hercegovinában megrendezett Final Fourban az elődöntőben 6:2-re kikaptak a horvát Zapresic együttesétől, majd a bronzmérkőzésen 6:2-re verték a német Zerbst csapatát.

Ugyancsak a boszniai Brckóban rendezték meg a női négyes döntőt is, ahol a Tatabánya végül negyedik lett, miután a bronzmérkőzésen 7:1-re kikapott Hári Boglárka csapatától, a német Neunkirchen gárdájától.