Nemzeti Sportrádió

Darts: Van Veen berlini indulása is kétséges

2026.03.24. 17:31
Gian van Veen berlini szereplése is kérdéses (Fotó: Getty Images)
Címkék
darts Gian van Veen darts Premier League
Még mindig kérdéses, hogy Gian van Veen részt vehet-e a darts Premier League nyolcadik állomásán, amelyet csütörtökön rendeznek Berlinben.
Egyéb egyéni
2026.03.19. 10:20

Darts: kórházba került, kihagyja a Premier League következő fordulóját a vb-ezüstérmes

Gian van Veen negyedik helyen áll a sorozatban, visszalépése miatt Michael van Gerwen automatikusan elődöntős lesz Dublinban.

Ahogy beszámoltunk róla, Gian van Veen múlt héten kihagyta a darts Premier League dublini állomását, mivel vesekő miatt kórházba került. De még a nyolcadik fordulóban, Berlinben sem biztos, hogy tábla elé állhat.

„Azt vettem észre, hogy az elmúlt héten rengeteg erőt veszítettem. Vasárnap tizenöt percig dobtam, de utána teljesen kimerültem. Ennek a következő napokban javulnia kell, különben nagyon nehéz lesz” – mondta Van Veen a Darts Draait Door nevű podcastben.

A holland versenyző hozzátette: mindent megtesz a berlini szereplés érdekében, de az élet nem csak a Premier League-ről szól.

„Nem akarok túl korán visszatérni, mert utána hosszú időre kidőlhetek” – mondta Van Veen, megjegyezve, hogy szörnyű fájdalmai voltak a múlt héten, és három éjszaka alatt összesen hat órát tudott aludni.

Van Veen ellenfele Gerwyn Price lenne a berlini negyeddöntőben. A világbajnokságon döntőig jutó kiválóság 9 pontjával a hatodik helyen áll a Premier League-ben, amelyet a 19 pontos Johnny Clayton vezet.

darts Gian van Veen darts Premier League
Legfrissebb hírek

Clayton nagyot hajrázott, de Humphries nyerte meg a belga Darts Opent

Egyéb egyéni
2026.03.22. 23:15

Luke Littler levédetné az arcát

Egyéb egyéni
2026.03.20. 18:25

Nyolc meccsnyilat élt túl Littler Dublinban, újabb PL-fordulót nyert meg

Egyéb egyéni
2026.03.19. 23:31

Darts: kórházba került, kihagyja a Premier League következő fordulóját a vb-ezüstérmes

Egyéb egyéni
2026.03.19. 10:20

Wessel Nijman megszerezte első trófeáját a darts European Touron

Egyéb egyéni
2026.03.15. 22:29

Clayton nyert Nottinghamben, óriási előnnyel vezeti a darts Premier League-et

Egyéb egyéni
2026.03.13. 00:29

Darts, UK Open: megismétlődött a tavalyi döntő, ismét Littler nyert

Egyéb egyéni
2026.03.08. 23:35

Luke Littler Cardiffban vetett véget idei Premier League-nyeretlenségének

Egyéb egyéni
2026.03.06. 09:03
Ezek is érdekelhetik