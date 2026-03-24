Darts: Van Veen berlini indulása is kétséges

Ahogy beszámoltunk róla, Gian van Veen múlt héten kihagyta a darts Premier League dublini állomását, mivel vesekő miatt kórházba került. De még a nyolcadik fordulóban, Berlinben sem biztos, hogy tábla elé állhat.

„Azt vettem észre, hogy az elmúlt héten rengeteg erőt veszítettem. Vasárnap tizenöt percig dobtam, de utána teljesen kimerültem. Ennek a következő napokban javulnia kell, különben nagyon nehéz lesz” – mondta Van Veen a Darts Draait Door nevű podcastben.

A holland versenyző hozzátette: mindent megtesz a berlini szereplés érdekében, de az élet nem csak a Premier League-ről szól.

„Nem akarok túl korán visszatérni, mert utána hosszú időre kidőlhetek” – mondta Van Veen, megjegyezve, hogy szörnyű fájdalmai voltak a múlt héten, és három éjszaka alatt összesen hat órát tudott aludni.

Van Veen ellenfele Gerwyn Price lenne a berlini negyeddöntőben. A világbajnokságon döntőig jutó kiválóság 9 pontjával a hatodik helyen áll a Premier League-ben, amelyet a 19 pontos Johnny Clayton vezet.