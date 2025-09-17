Nemzeti Sportrádió

Kaszás Elza bronzérmet nyert a szumó-vb-n

2025.09.17. 11:14
Fotó: Magyar Sumo Szakszövetség
Kaszás Elza szumó-vb bronzérem
Kaszás Elza bronzérmet nyert a legkisebb női súlycsoportban, a 60 kilósok között a bangkoki szumó-világbajnokságon.

A felnőtt és U18-as vb-n a magyar válogatott hét felnőtt és négy utánpótláskorú versenyzővel vett részt. A 31 ország legjobbjait felvonultató mezőnyben a magyarok az éremszerzés mellett négy ötödik helyet is gyűjtöttek Thaiföldön.

„Óriási öröm, amikor éremmel térhetünk haza egy világbajnokságról” – értékelt Ancsin László, a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke. – „Természetesen látjuk, hogy több érem is bennünk volt, hiszen négy ötödik helyet is szereztünk, és több éremmeccset veszítettünk el hajszállal. Két esetben bírói hiba miatt maradtunk le a dobogóról, de ha mindent összevetünk, büszkék lehetünk a csapatra. Kiemelném Kaszás Elzát, aki fantasztikus formában versenyzett, és megszerezte a bronzérmet, ezzel példát mutatott a fiatalabb korosztály számára is.”

Az elnök – amint az a szövetség szerdai közleményéből kiderül – úgy véli, a bronzérem és a több pontszerző helyezés azt mutatja, hogy jó úton járnak a sportág hazai képviselői.

Fotó: Magyar Sumo Szakszövetség

„Az út, amin haladunk, eredményes: hozzuk azt, amit magunktól elvárunk és amit a szakma is elvár” – tette hozzá Ancsin László.„Most a harmincéves jubileumra készülünk, november 22-én ünnepi gálával köszöntjük mindazokat, akik három évtizede elindították ezt a sportágat Magyarországon. Bízom benne, hogy a mostani sikerek új lendületet adnak a jövő magyar szumós generációinak.”

A világbajnokságon Szakály László, a hazai szövetség alelnöke bekerült a vb legjobb hat bírója közé.

Szeptember végén utánpótlás Európa-bajnokságra kerül sor Észtországban, ahova népes magyar csapat utazik majd el.

