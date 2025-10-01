Nemzeti Sportrádió

Paraatlétikai vb: Ekler Luca világcsúccsal aranyérmes távolugrásban

Vágólapra másolva!
2025.10.01. 15:20
null
Ekler Luca (Fotó: Getty Images)
Címkék
paraatlétikai-vb világbajnok világcsúcs Ekler Luca
Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.

Világcsúccsal nyerte a paraatlétikai világbajnokság távolugrószámát Ekler Luca. A viadal honlapja szerint a szám kétszeres paralimpiai bajnoka (2021, 2024) már a második kísérletével megjavította az eddig is általa tartott rekordot, amely 2022. június 10. óta 582 centiméter volt. A párizsi csúcsnál négy centivel ugrott nagyobbat, majd az ötödik sorozatban még ezt is megfejelte öt centivel, így végül 591-gyel diadalmaskodott.

A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel.

Ekler – aki két napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban – a 2019-es dubaji, a 2023-as párizsi és a tavalyi kóbei vb után sorozatban negyedszer nyerte meg ezt a számot.

A szerdai versenynapon még Szőllősi István lesz érdekelt a magyarok közül az F20-as kategória súlylökő döntőjében, magyar idő szerint 15.45-től.

 

paraatlétikai-vb világbajnok világcsúcs Ekler Luca
Legfrissebb hírek

Paraatlétikai vb: Bessenyey és Ekler is negyedik

Atlétika
2025.09.29. 18:59

Paraatlétikai vb: négy magyar Új-Delhiben

Atlétika
2025.09.22. 13:55

Visszavonult a német válogatottal világbajnok védő

Minden más foci
2025.09.20. 11:00

Armand Duplantis újabb világcsúcsot ugrott az atlétikai világbajnokságon

Atlétika
2025.09.15. 15:50

Jefferson-Wooden úgy érzi, megdöntheti a 100 méteres világcsúcsot az atlétikai vb-n

Atlétika
2025.09.15. 13:26

Elképesztő száguldás: új világcsúcs két keréken 200 méteren!

Kerékpár
2025.08.15. 10:03

Duplantis-világcsúcs, két országos csúcs, szenzációs Halász Bence – így tért vissza a csúcsatlétika Budapestre

Atlétika
2025.08.12. 19:01

Világ- és országos csúcsokkal motiválják a futókat a Margitszigeten

Atlétika
2025.07.25. 12:00
Ezek is érdekelhetik