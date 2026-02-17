Nemzeti Sportrádió

Piros-fehér-zöld a zászló – Kovács Erika jegyzete

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.02.17. 23:23
MEGVETTEK KILÓRA az első pillanatban, írnám szívem szerint, ám az előbbi összetételért kapnék néhány keresetlen mondatot kedvenc olvasószerkesztőmtől, és az az igazság, hogy hibádzik a tagmondat második fele is, merthogy az az első pillanat a sokadik volt. Ugyan figyelemmel követtem a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros pályafutását az előző években is, de amellett, hogy leginkább csak a távolból, még nem olyan nagyon lelkesen.

Őszinte vallomás következik: küzdöttem én is azzal a ténnyel, hogy mindketten oroszok. Berzenkedtem ellene, miért van szükség honosításra, miért állunk be mi is a sorba – aztán amikor idáig jutottam a gondolatmenetben, tova is tűnt az ellenkezésem. Mert ahogyan egy kollégám fogalmazott, az, hogy valaki más ország színeiben versenyez, a műkorcsolya sajátja, amolyan sportági specifikum és nem hungarikum.

Amikor pedig az ősszel először láttam őket a jégen, megvett…, inkább nem írom le másodszor, mert tényleg „kikapok”, szóval amikor először láttam Michael Jackson Earth Song dalára előadott rövid programjukat, végképp elvesztem: elvarázsolt a Maria és Alexei közötti összhang, az a technikai tudás, amely mindkettőjük sajátja.

Aztán a varázslat folytatódott, de nem is feltétlenül akkor, amikor a kűrjüket is megismertem, sokkal inkább amikor őket magukat megismertem: kedvesek, szerethetők, bájosak – és szorgalmasok, alázatosak, céltudatosak.

Előbbi emberileg, utóbbi sportemberileg ad kapaszkodót. Bizony, ez itt kulcsfontosságú, hiszen Pavlováék nemcsak eredményeket hoznak a magyar sportnak, kapukat, ajtókat is nyitnak, meg utat mutatnak, s ez utóbbi még fontosabb is, mint az első, hosszú távon mindenképpen.

A két orosz születésű korcsolyázót látva remélhetőleg sokan választják ezt a nehéz sportágat, azoknak pedig, akik már űzik is, lehetőséget adnak arra, hogy világversenyeken indulhassanak. Itt persze kell még az is, hogy eljussanak egy bizonyos szintre, de az kétségtelen tény, hogy a világelitbe tartozó magyar páros eredményeinek köszönhetően elindulhat egy folyamat. Pavlova Maria és Sviat­chenko Alexei a zászlajára tűzte ezt is: lehetőséget kaptak Magyarországtól, adni is szeretnének a magyaroknak – a jövőben is.

A zászló pedig piros-fehér-zöld.

Kevés, nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy ez a gyönyörű zászló ott lobogjon a párosok eredményhirdetésekor a milánói olimpián. Két tökéletes program, két egyéni csúcs „csak” a negyedik helyet hozta Pavlováéknak – és nekünk is. 

Kapcsolódó tartalom

Pavlova Maria: Mindkét programunk tökéletes volt

A vasárnapi rövid programban és a hétfői kűrben is élete legjobbját futotta a magyar színeket képviselő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a milánói olimpián.

A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros negyedik lett a téli olimpián!

Megőrizték a rövid program utáni pozíciójukat, az aranyat az ötödik helyről előre ugró japán páros szerezte meg.

Nézze meg a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó olimpiai negyedik helyet érő kűrjét!

Az aranyérmet a japán Miura, Kihara kettős szerezte meg.

A Pavlova, Sviatchenko duó negyedik a rövid program után a téli olimpián – jöhet a mindent eldöntő kűr!

„Ez volt az eddigi legjobb futásunk, hihetetlen! És az volt a hangulat is, a sok zászló a lelátón, a nekünk szurkoló magyarok – csodálatos volt.”

 

Ezek is érdekelhetik