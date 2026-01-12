Nemzeti Sportrádió

Schmidt Ádám: A magyar sport erejét jelzi, hogy már a legjobb tíz kiválasztása is óriási dilemma

2026.01.12. 20:46
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a magyar sport erejét jelzi, hogy már 2025 legjobb tíz sportolójának a kiválasztása is óriási dilemmát jelentett.

Schmidt Ádám a hétfő esti Nemzeti Sport Gála előtt az M4 Sport csatornának azt mondta, felemelő érzés sorozatban negyedszer visszatérni az Operaházban sorra kerülő gálára.

„Itt azokat a sportolókat ünnepli a magyar sport világa, akikért dolgozunk, és igyekszünk minden feltételt megadni nekik a világraszóló eredményekhez. A magyar sport erejét jelzi, hogy már a legjobb tíz kiválasztása is óriási dilemma, nincsenek irigylésre méltó helyzetben a sportújságírók. Az már külön nyomást jelent az érintetteknek, hogy kiválasszák a legjobb hármat, majd pedig közülük a győztest. Bár olimpiát követő év után vagyunk, olyan eredményeket értek el a sportolóink, amelyekre méltán lehet büszke minden magyar ember” – hangsúlyozta az államtitkár.

Kifejtette, jelentős magyar sportdiplomáciai siker az is, hogy idén Bajnokok Ligája-döntőt és atlétikai világligadöntőt rendez Magyarország, emellett egyre több nemzetközi sportszövetség választja székhelyéül Budapestet.

„Ma a versenysport van fókuszban, de mi az államtitkárságon rengeteget teszünk a közösségi sportért, és szeretnénk, ha a most nyolcvanezer főt számláló Sportoló Nemzet Programunk tovább növekedne. Szeretnénk azt is, ha minél több honfitársunknak válna élete részévé a rendszeres testmozgás” – tette hozzá.

 

