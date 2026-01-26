Vívás: a férfi és a női kardcsapat is ötödik lett Salt Lake Cityben

Hasonló utat jártak be férfi és női kardozóink vasárnap Salt Lake Cityben, ahol a világkupa-viadal záró napján a csapatversenyt rendezték meg.

A Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű négyest már a nyolcaddöntőben sem irigyeltük olyan nagyon, hiszen az ugyan fiatal, de egyre erősebb orosz válogatott jött szembe, s majdnem baj is… Szerencsére a hajrá a magyar csapatnak sikerült jobban, így jöhetett a négyért Dél-Korea. Az a válogatott, amelyiknek mind a négy kardozója a legjobb nyolcban zárt a szombati egyéni viadalon, s amelyik újra a trónra tart: némi átalakítás és fiatalítás után egyre jobb és jobb teljesítményt mutatnak az ázsiaiak – csapatban és egyéniben egyaránt.

A csapatversenyt, amelyik magyar idő szerint vasárnap éjfél után ért véget, meg is nyerték, merthogy a negyeddöntőben sajnos legyőzték a mieinket, így Szilágyiéknak az 5–8. helyért kellett pástra lépniük, itt mindkét meccset hozta az olimpiai ezüstérmes gárda, ez pedig az ötödik helyet jelentette a számukra.

Ötödik helyen végzett Salt Lake Cityben a Battai Sugár, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca összeállítású négyes is, akárcsak a férfiak, a hölgyek is egyszer kaptak ki a nap folyamán – a negyeddöntőben Kínától.

VILÁGKUPAVERSENY, SALT LAKE CITY

Kard. Csapat. Férfiak. Nyolcaddöntő: Magyarország–Orosz csapat 45:43 (Rabb +5, Szilágyi +2, Szatmári –5). Negyeddöntő: Dél-Korea–Magyarország 45:42 (Szilágyi +1, Szatmári –2, Rabb –2). Az 5–8. helyért: Magyarország–Olaszország 45:41 (Szatmári +2, Rabb +3, Szilágyi –1). Az 5. helyért: Magyarország–Kína 45:35 (Rabb +9, Szilágyi +1, Szatmári 0). Döntő: Dél-Korea–Egyesült Államok 45:40. Végeredmény: 1. Dél-Korea, 2. Egyesült Államok, 3. Lengyelország, …5. Magyarország (Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron

Nők. Nyolcaddöntő: Magyarország–Németország 45:17 (Spiesz +13, Battai +10, Szűcs +5). Negyeddöntő: Kína–Magyarország 45:35 (Szűcs +6, Spiesz –3, Battai –6, Pusztai –7). Az 5–8. helyért: Magyarország–Bulgária 45:30 (Battai +6, Szűcs +5, Spiesz +4). Az 5. helyért: Magyarország–Egyesült Államok 45:33 (Spiesz +10, Szűcs +4, Battai +3, Pusztai –5). Döntő: Franciaország–Dél-Korea 45:37. Végeredmény: 1. Franciaország, 2. Dél-Korea, 3. Kína, …5. Magyarország (Battai Sugár, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca)