Megvédték a versenymérnököt cserélő Lewis Hamiltont

A csapatrádiós üzenetek egyre gyakoribb televíziós bejátszásával az elmúlt mintegy 15 évben a külvilág is meggyőződhetett róla, mennyire fontos a pilóta és a versenymérnök közötti optimális kommunikáció, így senkit sem ért meglepetésként, hogy Lewis Hamilton idén már nem Riccardo Adamival dolgozik együtt.

A felek nagyon gyakran elbeszéltek egymás mellett, félreértették egymást, és többször is ironikus megjegyzések hangzottak el, ami arra utalt, hogy az emberi oldal sem stimmel kettejük között. Noha akadtak, akik a hétszeres világbajnok felelősségét firtatták, a Ferrari korábbi neves versenymérnöke, Rob Smedley szerint Adami nem volt a helyzet magaslatán.

„Amikor a versenyző kérdez valamit, neked eleget kell tudnod az autóról, és bizonyos szintig minden területhez értened kell – mondta Felipe Massa korábbi versenymérnöke a High Perfor­mance podcastban. – A pilóta egyedül ül a volán mögött, háromszáz feletti tempóval száguld, ha kérdez valamit, gyorsan kell válaszolnod. Egyszerűen fáj, amikor azt hallom: »Mindjárt újra jelentkezem.« Haver, ez nem telefonközpont. A versenyző az abszolút maximumot próbálja hozni a pilótaülésben, szóval válaszolj neki, vértezd fel önbizalommal, éreztesd vele, hogy tudod, mit csinálsz. Máskülönben az egésznek az az üzenete, hogy »mindjárt újra jelentkezem, csak előtte még megkérdezek egy felnőttet…« Ezek az apró mozzanatok rombolják a bizalmat, és ekkor kezd a romlani a kapcsolat.”

Hamilton helyzetét nehezíti, hogy a döntés a váltásról túl későn született meg, és míg az első bahreini teszten csapattársa, Charles Leclerc versenymérnöke segítette, az első néhány futamon egy átmeneti kollégát kap. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a végleges megoldást házon belül találják-e meg, vagy másik csapattól érkezik szakember, mindenesetre a brit pilóta elismerte, nem optimális a helyzete: „Néhány verseny után megint változás következik, és újra meg kell tanulnom egy új versenymérnökkel együtt dolgozni. Ez hátrányosan érint.”

A Ferrarit irányító Fred Vasseur elismerte, Hamiltonnak nagyobb bizalomra és nyitottabb kapcsolatra van szüksége a versenymérnökével, ugyanakkor már torkig van azzal, hogy a bejelentés óta a média képviselői újra meg újra ezzel a témával nyaggatják. A francia csapatfőnök úgy véli, az F1-ben teljesen megszokottak a hasonló váltások.

„Kérem, álljanak le ezzel a történettel. A mezőnyben van huszonkét autó, és minden évben hat-hét új versenymérnök. Ugyanez a helyzet a csapatfőnökökkel is – valószínűleg Toto Wolff a legrégebb óta regnáló, mert istállóvezetőből is három-négy cserélődik évente. Az sem jelenti, hogy vége van az adott csapatnak. Egy F1-es istálló nagyjából 1500 főből áll, nem egyetlen versenymérnökön múlik a siker. Ebben a sorozatban sosem az egyén számított.”

Hamiltonnak azért is lehet sokkoló az új helyzet, mert a Mercedesnél 12 fantasztikus idényt töltött el Peter Bonnington mellett a legnagyobb összhangban. Most az a célja, hogy hasonló bizalmast találjon, ugyanakkor Smedley szerint az is fontos, hogy az adott versenymérnök határozott és karakán legyen: „Amikor mostanában hallgatom a rádióbeszélgetéseket, néha az az érzésem, hogy a mérnök túl meghunyászkodó. Állj a sarkadra, és mondd el, amit akarsz! Persze nem hallom a teljes párbeszédet, de akkor is úgy vélem: csak mondd el, mire van szükséged!”

A tavalyi pocsék idény után tehát Hamilton máris hátrányba került egy fontos területen, mindenesetre 2026-ban tovább küzd renoméja helyreállításán.