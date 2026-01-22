A sérülések után motiváltan készül az első egyéni Balaton-körére

– Habár már benne vagyunk a 2026-os esztendőben, talán még mindig érdemes visszatekinteni az óévre is: milyen volt a 2025-ös futóidénye?

– Vegyes, voltak jó és kevésbé jó periódusok is. Sajnos több sérülés és betegség is hátráltatta a felkészülésemet és néhány versenyemet is, de tény, akadtak olyan eredményeim, amelyeknek kifejezetten örültem. Azonban sajnos volt olyan megmérettetésem is, amelyet fel kellett adnom – mondta a Csupasportnak Molnárné Magócs Noémi.

– Nézzük a jobb versenyeket...

– Két eseményt említenék: a lengyelországi negyvennyolc órás világbajnokság huszonnégy órás betétfutamát és a szlovákiai hatórás nemzetközi bajnokságot. Ami az előbbi kihívást illeti, korcsoportomban első lettem, a nők között pedig hatodik. Hatalmas élményt jelentett a verseny, kedvesek voltak a helyiek, kiváló volt a szervezés és a pálya. Különösen örültem annak, hogy nemzetközi mezőnyben futhattam, nagyon motiváló volt a közeg számomra, és nagyszerűen éreztem magam a rendezvényen. A szlovákiai hatóráson a női mezőnyben és korcsoportomban is ezüstérmet szereztem. Itt más jellegű pálya várt minket, mint Lengyelországban, de ez is jónak bizonyult. A verseny felénél még a negyedik helyen haladtam, onnan sikerült felkapaszkodnom a másodikra. Habár mindkét eseményen több kilométert szerettem volna megtenni, összességében ez a két eredmény kiemelkedik a tavalyi esztendőmből.

– A két szép siker mellett mi jelentett problémát?

– Sajnos sérülésekkel, a bokámmal és a csípőmmel is bajlódtam, illetve a nyár elején tüdőgyulladással küzdöttem, és ebből nem úgy épültem fel, ahogy reméltem, a kimaradt edzések rányomták a bélyegüket az esztendő második felére. Az őszi Balatonfüredi UltraFutó Fesztivál huszonnégy órás számában szerettem volna kiemelkedőt futni, de sajnos százharminc kilométer megtétele után ki kellett szállnom. Boka- és térdfájdalmak hátráltattak, ráadásul belázasodtam, így nem tudtam tovább menni. Pontosabban nem is akartam, hiszen nem mertem megkockáztatni egy esetleges elhúzódó sérülést vagy betegséget. Minden körülmények között az egészség a legfontosabb. Ezt követően manuálterapeutához és masszőrhöz jártam, illetve beiktattam a jógát és az erősítő edzéseket is a napirendembe. Ennek köszönhető, hogy teljesen kijöttem a sérülésből, jó formába lendületem, most pedig már javában zajlik a felkészülésem az előttünk álló idényre.

– Milyen céljai vannak?

– A tavaszi egyéni Ultrabalaton van fókuszban, ezt a verseny már tavaly is szerettem volna teljesíteni, de a sérülések és a betegségek miatt nem tudtam megfelelően felkészülni rá. Most viszont remekül érzem magam, így erősítő és futóedzésekkel készülök az első egyéni UB-ra. Az októberi veszprémi Isopol Super Ultramaraton esemény huszonnégy órás számában szeretnék jól futni. Két fő kihívásom lesz tehát, de természetesen akadnak majd edzőversenyeim, így többek között a Balaton Szuper Maratonon, a Szerelmes Füreden vagy éppen a Szőlőskörön is részt veszek. Az biztos, hogy kettőezer-huszonhatban sem unatkozom majd.

