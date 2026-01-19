Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt egy versenyző a Tihany Trail terepfutóversenyen

M. B.M. B.
2026.01.19. 11:23
Fotó: Nagy Lajos/veol.hu, archív
gyász terepfutás Tihany Sport és Szabadidő Egyesület Tihany Trail
Egy 47 éves futó vesztette életét a Tihany Trail terepfutó- és nordic walking versenyen szombaton – vette észre a veol.hu.

A Veszprém vármegyei hírportál információi szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de a sportember életét nem sikerült megmenteni. 

„Nincs szó… A Tihany Trail 2026 után felfoghatatlan csend maradt… Végtelen hála és köszönet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéséhez! Mégis egy futótarsunkat kell gyászolnunk. A szívünk tele fájdalommal és bánattal… Mélyen együttérzünk a családdal, hozzátartozókkal és barátokkal!” – közölte Facebook-oldalán a rendezvényt szervező Tihany Sport és Szabadidő Egyesület.

A halál okát a szervezők nem hozták nyilvánosságra. 

Az egyébként népszerű versenyen az idén több mint 500 résztvevő állt rajthoz, s az 5, 10, illetve 15 kilométeres futótáv mellett 10 kilométeres nordic walking csúcstámadásra is volt lehetőség.

 

