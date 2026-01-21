Nemzeti Sportrádió

Terenyi Edit számára sérülése után a türelem a legfontosabb

2026.01.21. 14:24
ultrafutás terepfutás Terenyi Edit futás
Terenyi Edit fáradásos keresztcsonttörésből épült fel, így jelenleg edzőjével, Lubics Szilviával óvatosan és lassan építkeznek.

Először is arra kérem, értékelje elmúlt év futóeredményeit.

Ahogy az edzőm, Lubics Szilvia megfogalmazta az év végi értékelő posztjában, hullámvasúton ültünk – mondta a Csupasportnak Terenyi Edit. – Az év légúti megbetegedéssel és asztmával kezdődött, majd meglepetésre jött az Ultra Tisza-tó-győzelem. Ezután még sikerült egy hat és egy tizenkét órás versenyt fokozóra megfutni, az évet pedig fáradásos keresztcsonttöréssel zártam, ami erősen kérdésessé teszi a 2026-os terveimet.

Nézzük a pozitívumokat: mely versenyek sikerültek jól? 

 

 

Az Ultra Tisza-tó versenyen elért első helyezés óriási meglepetés és siker volt. A korábbi évben ez a kihívás technikai probléma miatt nem úgy sikerült, mint ahogyan terveztem, így az volt a cél, hogy javítsak, maradjak az adott zónán belül. Természetesen éremszerzésben azért reménykedtem, de az első hely felülmúlta az elképzeléseimet. A verseny szinte problémamentesen alakult, nem estem szét, stabil, jó futást produkáltam, nem feszegettem a határaimat, de persze nem bántam, amikor vége lett. Fantasztikus élmény ez a győzelem. Ezután következett a hatórás kemény edzőverseny, a Suhanj6!, amit elképesztően magas páratartalomban futottunk, nehéz dolgom volt az asztmám miatt. Azonban a kezdeti mélység után sikerült fokozóra megfutnom, amit sikerként könyvelhettem el. Aztán szeptemberben jött a második főversenyem, Balatonfüreden futottam tizenkét órás versenyen, és sikerült a harmadik helyet megszereznem. Összességében elégedett lehetek, mert szépen, a terv szerint futottam, de némileg csalódás volt számomra és sokak számára, hogy a sok kanyar és a rövid pályahossz miatt erőteljesen eltért az óra által mért adat a pályán mért hivatalos számoktól.

És mi a helyzet a negatívumokkal?  

2025 elejét mínuszból indítottam a durva légúti megbetegedésem miatt, a mostanit pedig a fáradásos keresztcsonttörés miatt. Sajnos az ilyen fáradásos törést nem könnyű észrevenni, és futottam is vele. Akkor fékeztem le, amikor már tényleg azt éreztem, egy lépést sem mehetek tovább ezzel. Miután a pihentetés ellenére sem javult a helyzet, csináltattam egy MR-vizsgálatot, és az mutatta ki óriási döbbenetünkre a problémát. Néhány hete ismét elkezdhettem óvatosan a futóedzéseket, de most nagy adag türelemre is szükségem van, mert óvatosan és lassan építkezünk. Az edzőm, Lubics Szilvia a legnagyobb gondossággal építi fel a terveket, figyel minden jelzésemre. Ha kell, az adataimat látva felhív az edzés után és hangsúlyozza, hogy a nagyon könnyű az azt jelenti, hogy nagyon könnyű…

Ennek fényében hogyan néz ki a versenynaptára az idénre?

Eredetileg a Balaton Szupermaraton és az Ultrabalaton volt a célom az év első felében, de a történtek miatt sajnos a BSZM egyértelműen kiesett. Az Ub-ra még látunk csekély esélyt, de bizonytalan. Minden attól függ, mit mutat a következő vizsgálat, mennyire leszek terhelhető, és természetesen attól, hogy milyen szinten sikerül magam formába hozni.
 

 

