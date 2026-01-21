Terenyi Edit számára sérülése után a türelem a legfontosabb

Először is arra kérem, értékelje elmúlt év futóeredményeit.

Ahogy az edzőm, Lubics Szilvia megfogalmazta az év végi értékelő posztjában, hullámvasúton ültünk – mondta a Csupasportnak Terenyi Edit. – Az év légúti megbetegedéssel és asztmával kezdődött, majd meglepetésre jött az Ultra Tisza-tó-győzelem. Ezután még sikerült egy hat és egy tizenkét órás versenyt fokozóra megfutni, az évet pedig fáradásos keresztcsonttöréssel zártam, ami erősen kérdésessé teszi a 2026-os terveimet.

Nézzük a pozitívumokat: mely versenyek sikerültek jól?

Az Ultra Tisza-tó versenyen elért első helyezés óriási meglepetés és siker volt. A korábbi évben ez a kihívás technikai probléma miatt nem úgy sikerült, mint ahogyan terveztem, így az volt a cél, hogy javítsak, maradjak az adott zónán belül. Természetesen éremszerzésben azért reménykedtem, de az első hely felülmúlta az elképzeléseimet. A verseny szinte problémamentesen alakult, nem estem szét, stabil, jó futást produkáltam, nem feszegettem a határaimat, de persze nem bántam, amikor vége lett. Fantasztikus élmény ez a győzelem. Ezután következett a hatórás kemény edzőverseny, a Suhanj6!, amit elképesztően magas páratartalomban futottunk, nehéz dolgom volt az asztmám miatt. Azonban a kezdeti mélység után sikerült fokozóra megfutnom, amit sikerként könyvelhettem el. Aztán szeptemberben jött a második főversenyem, Balatonfüreden futottam tizenkét órás versenyen, és sikerült a harmadik helyet megszereznem. Összességében elégedett lehetek, mert szépen, a terv szerint futottam, de némileg csalódás volt számomra és sokak számára, hogy a sok kanyar és a rövid pályahossz miatt erőteljesen eltért az óra által mért adat a pályán mért hivatalos számoktól.

És mi a helyzet a negatívumokkal?

2025 elejét mínuszból indítottam a durva légúti megbetegedésem miatt, a mostanit pedig a fáradásos keresztcsonttörés miatt. Sajnos az ilyen fáradásos törést nem könnyű észrevenni, és futottam is vele. Akkor fékeztem le, amikor már tényleg azt éreztem, egy lépést sem mehetek tovább ezzel. Miután a pihentetés ellenére sem javult a helyzet, csináltattam egy MR-vizsgálatot, és az mutatta ki óriási döbbenetünkre a problémát. Néhány hete ismét elkezdhettem óvatosan a futóedzéseket, de most nagy adag türelemre is szükségem van, mert óvatosan és lassan építkezünk. Az edzőm, Lubics Szilvia a legnagyobb gondossággal építi fel a terveket, figyel minden jelzésemre. Ha kell, az adataimat látva felhív az edzés után és hangsúlyozza, hogy a nagyon könnyű az azt jelenti, hogy nagyon könnyű…

Ennek fényében hogyan néz ki a versenynaptára az idénre?

Eredetileg a Balaton Szupermaraton és az Ultrabalaton volt a célom az év első felében, de a történtek miatt sajnos a BSZM egyértelműen kiesett. Az Ub-ra még látunk csekély esélyt, de bizonytalan. Minden attól függ, mit mutat a következő vizsgálat, mennyire leszek terhelhető, és természetesen attól, hogy milyen szinten sikerül magam formába hozni.

