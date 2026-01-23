Koleszár Mihály és Guzi Blanka 2025 legjobb magyar öttusázója

A Duna Arénában rendezte meg évzáró, egyben évindító gálavacsoráját csütörtök este a Magyar Öttusaszövetség, amelyen a 2025-ös év legjobbjait is díjazták. Az elmúlt évben jelentős változáson ment át a sportág, a tavalyi idénytől már a felnőttek is áttértek az akadályfutásra, ezzel minden korosztályban az OCR lépett a lovaglás helyébe. A mieinknek pedig jól sikerült az alkalmazkodás, továbbra is az élmezőny tagjai a magyar öttusázók.

A férfiak között Koleszár Mihály lett az elmúlt év legjobbja: a Csepel SC sportolója a júliusi madridi Európa-bajnokságon egyéniben ezüstérmes lett, míg a csapattal (Szép Balázzsal és Gáll Andrással) és vegyes váltóban Guzi Blankával aranyérmes. A világkupa-sorozatban kétszer is (márciusban Kairóban, áprilisban Budapesten) másodikként futott be. Májusban megvédte országos bajnoki címét. Akkori formája alapján az augusztusi kaunasi világbajnokságon az aranyéremre, de legalább a dobogóra esélyesek közé tartozott, azonban már a helyszínen betegség akadályozta meg, hogy elindulhasson a selejtezőben.

Koleszár Mihály az elismeréssel (Fotó: Buza Virág)

A nőknél a DVTK-t erősítő Guzi Blanka érdemelte ki a szövetség elismerését, aki a kaunasi világbajnokságon ezüstérmes lett augusztusban csakúgy, mint a júliusi váltó-vb-n Alexandriában Dulai Kingával. A madridi Eb-n egyéni negyedik helye mellett csapatban kontinensbajnok lett Bauer Blankával és Eszes Noémivel, illetve Koleszárral nyertek vegyes váltóban. Szintén júliusban az alexandriai világkupadöntőn harmadikként végzett, májusban első országos bajnoki címét ünnepelhette.

A két győztes mellett bőven akadtak még kiemelkedő teljesítmények a felnőttmezőnyben. A párizsi olimpiai bajnok Gulyás Michelle emlékezetes győzelmet aratott a budapesti világkupán, azonban júniusi könyöksérülése kettévágta az idényét, így az idény főversenyeit kihagyni kényszerült. Azóta felépült, és ismét teljes értékű munkát végez. A 2024-ben vb-ezüstérmes Szép Balázs, bár nehezebben lendült bele az idénybe, annál jobban zárta azt, a kaunasi vb-n a férfiak között legjobb magyarként ötödikként végzett. Bauer Blanka korosztályos, junior világbajnoki negyedik helye mellett egyéni bronzérmével vezette a felnőtt Európa-bajnok csapatot. Tamás Botond pedig első felnőtt világversenyein elért döntői mellett juniorban előbb Európa-bajnoki címet védett, majd világbajnoki bronzzal koronázta meg szezonját.

Guzi Blanka is átvette az elismerést (Fotó: Buza Virág)

Szintén 2025-höz köthető, már sportdiplomáciai eredmény, hogy a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) elnöksége a kaunasi vb idején megtartott ülésezésén úgy döntött, Magyarország rendezheti meg a 2027-es világbajnokságot – a viadal az első hazai öttusaverseny 100. évfordulóján lesz esedékes, ráadásul a 2028-as Los Angeles-i olimpiára is kvótákat ad majd.

A MAGYAR ÖTTUSASZÖVETSÉG 2025-ÖS DÍJAZOTTJAI

Az év felnőtt férfi versenyzője: Koleszár Mihály (Csepel)

Az év felnőtt női versenyzője: Guzi Blanka (DVTK)

Az év junior férfi versenyzője: Tamás Botond (UTE)

Az év junior női versenyzője: Bauer Blanka (UTE)

Az év U19-es férfi versenyzője: Szécsi Nemere (Volán Fehérvár)

Az év U19-es női versenyzője: Rajncsák Diána (KSI)

Az év U17-es férfi versenyzője: Szécsi Nemere (Volán Fehérvár)

Az év U17-es női versenyzője: Balzsay Jázmin (KSI)

Az év U15-ös férfi versenyzője: Birta Botond (Swimming Pentathlon Club)

Az év U15-ös női versenyzője: Kósa Nóra (KSI)

Az év edzője: Kállai Ákos (DVTK)

Az év utánpótlás edzője: Tibolya Péter (UTE)

Az év nevelőedzője: Jámbor Gyöngyi (KSI)