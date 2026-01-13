Gálamérkőzések, szoboravatás és utánpótlás-labdarúgótorna szervezése is szerepel a BVSC idei programjában

A Budapesti Vasutas Sport Club 1911 áprilisában alakult meg, a VIII. kerületi Kerepesi út 5. szám alatt lévő úgynevezett „nyolcház” udvarán. Eleinte csak labdarúgással foglalkoztak a klubnál, majd az 1920-as években ökölvívó- és birkózószakosztállyal bővültek – ezek az első nemzetközi sikereket is meghozták, hiszen a BVSC első olimpiai bajnoka az ökölvívó Énekes István lett.

„A klub 115 éves születésnapján a rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzünk meg a BVSC gazdag sporttörténetére, hagyományaira és értékeire, miközben a múlt, a jelen és a jövő sportolóit bevonjuk a közösségi élményekbe – ecsetelte Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke. – Fontos állomás lesz március közepén az ünnepi közgyűlésünk a Városligeti Műjégpálya dísztermében, majd április elején gálamérkőzésekkel elevenítjük fel a klub sikeres korszakait. Április 1-jén BVSC–Vasas férfi vízilabdameccset szervezünk a 90-es években eredményes csapatunk tiszteletére, és felavatjuk az uszoda névadójának, Laky Károlynak a szobrát. Másnap az utánpótlás-labdarúgótorna, a BVSC Futballfieszta zárásaként a kereken 30 évvel ezelőtt, 1996-ban NB I-es ezüstérmet szerző labdarúgóinkból alakult csapat találkozik és meccsel az FTC akkori játékosaiból álló együttessel. Június közepén a hagyományos BVSC-s kerti parti, majd szeptemberben a BVSC Open, vagyis szakosztályaink nyílt napja sem marad el. Ebben az évben több díjjal is készülünk, amelyeket a felsorolt eseményeinken adunk át.”

A sajtótájékoztatón Szatmáry bejelentette a klub és a közeli Bethesda Gyermekkórház közötti együttműködést, amelynek célja, hogy a BVSC-ben sportoló gyermekek és fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban, megfelelő egészségügyi háttérrel készülhessenek az edzésekre és a versenyekre. Ennek érdekében a két intézmény között egy közvetlen, gyors reagálást biztosító kapcsolattartási csatorna (úgynevezett „forródrót”) jön létre, amely lehetővé teszi, hogy sérülés esetén a kórház soron kívül fogadja a BVSC sportolóit.

Az év BVSC-s arca a saját nevelésű olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Andrásfi Tibor lesz, aki gyermekkora óta a zuglóiak versenyzője, személye pedig hitelesen képviseli az egyesület értékeit: a tradíció tiszteletét, az elköteleződést, a kitartó munkát és a példamutató sportemberi hozzáállást.

„Mindig el szoktam mondani, hogy tulajdonképpen már születésem előtt BVSC-s voltam, szüleim ugyanis itt laktak a sporttelepen, amikor vártak engem, édesapám pedig hosszú évtizedek óta a klubnál edzősködik – mutatott rá Andrásfi Tibor. – Bízom benne, hogy az itt meglévő jó közösséget sokan megtapasztalják a jövőben is. Ami az idei sportolói céljaimat illeti, a tavalyi év jól zárult, de egyéniben volt bennem némi hiányérzet 2025-tel kapcsolatban. Ha azonban sikerül az év végi jó formát folytatnom, akkor az eredmények is jönni fognak; a legnagyobb vágyam, hogy a világbajnoki ezüstérem után végre aranyérmem is legyen vébéről!”