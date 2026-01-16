Nemzeti Sportrádió

Wengenben nyerte meg élete első vk-versenyét, Franzoni volt a leggyorsabb szuper-G-ben

2026.01.16. 16:38
Giovanni Franzoni (Fotó: Getty Images)
Giovanni Franzoni győzelmével ért véget a férfiak szuperóriás-műlesikló világkupaversenye a svájci Wengenben. Az olasz élete első vk-sikerét aratta. A negyedikként végző Marco Odermatt összetettben már 1000 pont felett jár.

 

Frazoni szoros versenyben mindössze 35 századdal előzte meg az osztrák Stefan Babinskyt. Az olasz életében először nyert vk-versenyt, korábban egyszer állt dobogón. Babinsky eredménye is bravúr, korábban még egyszer sem jutott a legjobb háromba.

Az összetett címvédője, a negyedikként végző Marco Odermatt átlépte az 1000 pontot. A svájci fölényére jellemző, hogy csaknem kétszer annyi pontja van, mint a másodiknak.

Szombaton lesiklásban versenyeznek a férfiak Wengenben, ami az egész világkupa-sorozat egyik legrangosabb eseménye.

ALPESI SÍ
VILÁGKUPAVERSENY, WENGEN
Férfi szuper-G
1. Giovanni Franzoni (olasz) 1:45.19
2. Stefan Babinsky (osztrák) +0.35
3. Franjo von Allmen (svájci) +0.37

A szakági vk állása 5 verseny után (még 4 van hátra)
1. Marco Odermatt (svájci) 325 pont
2. Vincent Kriechmayr (osztrák) 231 pont
3. Giovanni Franzoni (olasz) 218 pont

Az összetett vk állása 20 verseny után (még 18 van hátra)
1. Marco Odermatt (svájci) 1005 pont
2. Lucas Pinheiro Braathen (norvég-brazil) 538 pont
3. Atle Lie McGrath (norvég) 478 pont

 

 

