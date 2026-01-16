Kerkez: Nem könnyű a mélyen védekező csapatok ellen játszani

A szurkolók által az Arsenal elleni bajnoki legjobbjának megválasztott Kerkez elmondta, hogy szeretné meghosszabbítani a csapat 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatát, majd kitért a kieső helyen tanyázó ellenfélre is.

„Nem könnyű a mélyen védekező csapatok ellen játszani, mivel nagyon kevés a terület, amit be lehetne játszani – fogalmazott Kerkez Milos. – A kisebb »zsebekben« van terület, azokat gyors kényszerítőkkel lehet kihasználni, továbbá sokat kell lőni távolról és beívelni a labdát a csatároknak. Sokat dolgoztunk ezen a hét folyamán, s szerintem ez sokat segít majd nekünk abban, hogy holnap mindhárom pontot itthon tartsuk.”

A 20 esztendős Kerkez hozzátette, hogy a szurkolók szokás szerint rengeteg energiát adnak a játékosoknak, így szinte „lehetetlen kifáradni az Anfielden”.

„Kemény meccsek várnak ránk, de úgy érzem, hogy jó passzban vagyunk. Pozitívan kell hozzáállnunk ezekhez a meccsekhez, és biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz” – mondta a magyar válogatott védő.