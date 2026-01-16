Kerkez: Nem könnyű a mélyen védekező csapatok ellen játszani
A szurkolók által az Arsenal elleni bajnoki legjobbjának megválasztott Kerkez elmondta, hogy szeretné meghosszabbítani a csapat 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatát, majd kitért a kieső helyen tanyázó ellenfélre is.
„Nem könnyű a mélyen védekező csapatok ellen játszani, mivel nagyon kevés a terület, amit be lehetne játszani – fogalmazott Kerkez Milos. – A kisebb »zsebekben« van terület, azokat gyors kényszerítőkkel lehet kihasználni, továbbá sokat kell lőni távolról és beívelni a labdát a csatároknak. Sokat dolgoztunk ezen a hét folyamán, s szerintem ez sokat segít majd nekünk abban, hogy holnap mindhárom pontot itthon tartsuk.”
A 20 esztendős Kerkez hozzátette, hogy a szurkolók szokás szerint rengeteg energiát adnak a játékosoknak, így szinte „lehetetlen kifáradni az Anfielden”.
„Kemény meccsek várnak ránk, de úgy érzem, hogy jó passzban vagyunk. Pozitívan kell hozzáállnunk ezekhez a meccsekhez, és biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz” – mondta a magyar válogatott védő.
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
Szombat, január 17.
13.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1)
16.00: Chelsea–Brentford (Tv: Match4)
16.00: Leeds United–Fulham
16.00: Liverpool–Burnley (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–West Ham United
18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)
Vasárnap, január 18.
15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)
Hétfő, január 19.
21.00: Brighton–Bournemouth (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|21
|15
|4
|2
|40–14
|+26
|49
|2. Manchester City
|21
|13
|4
|4
|45–19
|+26
|43
|3. Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33–24
|+9
|43
|4. Liverpool
|21
|10
|5
|6
|32–28
|+4
|35
|5. Brentford
|21
|10
|3
|8
|35–28
|+7
|33
|6. Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32–27
|+5
|32
|7. Manchester United
|21
|8
|8
|5
|36–32
|+4
|32
|8. Chelsea
|21
|8
|7
|6
|34–24
|+10
|31
|9. Fulham
|21
|9
|4
|8
|30–30
|0
|31
|10. Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21–22
|–1
|30
|11. Brighton & Hove Albion
|21
|7
|8
|6
|31–28
|+3
|29
|12. Everton
|21
|8
|5
|8
|23–25
|–2
|29
|13. Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22–23
|–1
|28
|14. Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30–27
|+3
|27
|15. Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34–40
|–6
|26
|16. Leeds United
|21
|5
|7
|9
|29–37
|–8
|22
|17. Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21–34
|–13
|21
|18. West Ham
|21
|3
|5
|13
|22–43
|–21
|14
|19. Burnley
|21
|3
|4
|14
|22–41
|–19
|13
|20. Wolverhampton
|21
|1
|4
|16
|15–41
|–26
|7