Kerkez: Nem könnyű a mélyen védekező csapatok ellen játszani

M. B.M. B.
2026.01.16. 14:49
Kerkez Milos (Fotó: Getty Images)
Liverpool Burnley Premier League Kerkez Milos
Kerkez Milos, az angol élvonalban (Premier League) szereplő Liverpool balhátvédje a klub honlapján vezette fel a „vörösök” szombati, Burnley elleni bajnokiját.

A szurkolók által az Arsenal elleni bajnoki legjobbjának megválasztott Kerkez elmondta, hogy szeretné meghosszabbítani a csapat 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatát, majd kitért a kieső helyen tanyázó ellenfélre is. 

„Nem könnyű a mélyen védekező csapatok ellen játszani, mivel nagyon kevés a terület, amit be lehetne játszani fogalmazott Kerkez Milos. – A kisebb »zsebekben« van terület, azokat gyors kényszerítőkkel lehet kihasználni, továbbá sokat kell lőni távolról és beívelni a labdát a csatároknak. Sokat dolgoztunk ezen a hét folyamán, s szerintem ez sokat segít majd nekünk abban, hogy holnap mindhárom pontot itthon tartsuk.”

A 20 esztendős Kerkez hozzátette, hogy a szurkolók szokás szerint rengeteg energiát adnak a játékosoknak, így szinte „lehetetlen kifáradni az Anfielden”.

„Kemény meccsek várnak ránk, de úgy érzem, hogy jó passzban vagyunk. Pozitívan kell hozzáállnunk ezekhez a meccsekhez, és biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz” – mondta a magyar válogatott védő.

Angol labdarúgás
4 órája

„Minden el van rendezve” – Slot már nem foglalkozik Szoboszlai hétvégi hibájával

Az is kiderült, hogy Mohamed Szalah a jövő heti BL-meccsen térhet vissza a pályára klubcsapatában.

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
Szombat, január 17.
13.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1)
16.00: Chelsea–Brentford (Tv: Match4)
16.00: Leeds United–Fulham
16.00: Liverpool–Burnley (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–West Ham United
18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap, január 18.
15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

Hétfő, január 19.
21.00: Brighton–Bournemouth (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal21154240–14+2649
  2. Manchester City21134445–19+2643
  3. Aston Villa21134433–24+943
  4. Liverpool21105632–28+435
  5. Brentford21103835–28+733
  6. Newcastle2195732–27+532
  7. Manchester United2188536–32+432
  8. Chelsea2187634–24+1031
  9. Fulham2194830–30031
10. Sunderland2179521–22–130
11. Brighton & Hove Albion2178631–28+329
12. Everton2185823–25–229
13. Crystal Palace2177722–23–128
14. Tottenham2176830–27+327
15. Bournemouth2168734–40–626
16. Leeds United2157929–37–822
17. Nottingham Forest21631221–34–1321
18. West Ham21351322–43–2114
19. Burnley21341422–41–1913
20. Wolverhampton21141615–41–267

 

