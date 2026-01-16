Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda Eb: Magyarország–Hollandia

2026.01.16. 17:54
Csoma Kristóf kezdett a magyar kapuban
vízilabda Belgrád férfi vízilabda Európa-bajnokság magyar férfi vízilabda-válogatott
A Szerbia fővárosában, Belgrádban zajló férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjében a magyar férfi vízilabda-válogatott Hollandia ellen vívja első mérkőzését. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA x–x (4–4, 4–2, 3–4, x–x) – élőben az NSO-n!
Belgrád, 18 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Sztavridisz (görög), Berisivili (grúz)

Cikkünk folyamatosan frissül...

Kapcsolódó tartalom

Vogel Soma: Hollandia ellen kötelező győznünk

KEZDÉS: 18.00. Batizi Benedek tökéletesnek értékelte a magyar férfi pólóválogatott csoportkörös teljesítményét.

Vízilabda Eb 2026 – Menetrend, eredmények

Január 10. és 25. között Szerbia fővárosában, Belgrádban rendezik a 2026-os férfi vízilabda Európa-bajnokságot, a nőké másnap kezdődik a portugáliai Funchalban és február 5-én zárul.

PERCRŐL PERCRE

 

