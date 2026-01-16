Férfi vízilabda Eb: Magyarország–Hollandia

A Szerbia fővárosában, Belgrádban zajló férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjében a magyar férfi vízilabda-válogatott Hollandia ellen vívja első mérkőzését. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA x–x (4–4, 4–2, 3–4, x–x) – élőben az NSO-n!
Belgrád, 18 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Sztavridisz (görög), Berisivili (grúz)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
