Férfi kézilabda Eb: megsérült a Győr montenegrói balátlövője
Milos Bozsovics, a győri ETO University HT montenegrói balátlövője sérülés miatt nem játszhat a férfi kézilabda Európa-bajnokságon.
A montenegrói szövetség pénteken közölte, hogy a tapasztalt átlövő a csütörtöki edzésen megsérült, és már vissza is tért hazájába. Az MRI-vizsgálat fáradásos törést állapított meg, Bozsovicsnak a jelenlegi becslések szerint hat-nyolc hetet kell kihagynia.
Montenegró csapata pénteken (ma) Szlovéniával, vasárnap Feröerrel, kedden Svájccal találkozik a csoportkörben a norvégiai Fornebuban. A középdöntőbe az első két helyezett jut.
