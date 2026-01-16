Férfi kézilabda Eb: megsérült a Győr montenegrói balátlövője

A montenegrói szövetség pénteken közölte, hogy a tapasztalt átlövő a csütörtöki edzésen megsérült, és már vissza is tért hazájába. Az MRI-vizsgálat fáradásos törést állapított meg, Bozsovicsnak a jelenlegi becslések szerint hat-nyolc hetet kell kihagynia.

Montenegró csapata pénteken (ma) Szlovéniával, vasárnap Feröerrel, kedden Svájccal találkozik a csoportkörben a norvégiai Fornebuban. A középdöntőbe az első két helyezett jut.