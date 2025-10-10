Gyerekfoci-ünnep a Puskás Arénánál

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) az U11-es korosztálynak hirdette meg a tornát, az ország minden szegletéből érkezett a 33 csapat, amely 68 mérkőzés és 1320 percnyi játékidő után döntötte el egymás között a helyezéseket. Több mint 400 gyerek futballozott ezernél is több néző előtt.

A tornát Bíró Péter, az NSÜ elnök-vezérigazgatója nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: „A sport, a kultúra és a szórakoztatás összekapcsolása a missziónk, és ennél jobb helyszínt, mint a magyar futball szentélyét, a Puskás Arénát, el sem tudnánk képzelni erre a célra – különösen, hogy jövőre itt rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét.”

Nincs szebb öröm a sportörömnél

Czvitkovics Péter, Korhut Mihály és Priskin Tamás Puskás-emléklabdákat ír alá

Az eseményhez a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) is hozzájárult színes, minden korosztálynak szóló kísérőprogramokkal. A torna fővédnöke a magyar futball ikonikus alakja, a 61-szeres válogatott, hétszeres világválogatott és Európa-válogatott Détári Lajos volt, és a nap során több mint húsz korábbi válogatott futballista is megjelent, hogy együtt ünnepelje a jövő tehetségeit. Czvitkovics Péter, Egressy Gábor, Esterházy Márton, Feczesin Róbert, Hajdu Attila, Juhász Roland, Kabát Péter, Kenesei Krisztián, Korhut Mihály, Kozma István, Lisztes Krisztián, Mészöly Géza, Németh Krisztián, Priskin Tamás, Szenes Sándor, Telek András, Wukovics László szívesen dedikált és fotózkodott a fiatal rajongókkal. Volt, aki igazán felkészülten érkezett: az egyik szurkoló egy 1995-ös Nemzeti Sporttal a kezében jött, amelyen Hajdu Attila szerepelt – a kapus most személyesen írta alá az emlékezetes kiadást.

A 18-szoros válogatott Mészöly Géza, a Budafoki MTE vezetőedzője és a 16-szoros válogatott Kabát Péter aláírása sokat ért

A tornát a Vasas Kubala Akadémia fiataljai nyerték meg, a döntőben a Target Academy csapata ellen aratva 2–1-es győzelmet. A dobogó harmadik fokára a KTE Titánok együttese állhatott fel.

További élményekkel gazdagodva a nap során csaknem ötszázan látogatták meg a 2024 végén megnyílt Puskás Múzeu­mot, amelyben megismerhették és amelyből továbbvihették Puskás Ferenc, „Öcsi bácsi” örökségét.

Kozma István, Détári Lajos és Egressy Gábor nyújtja át az ajándékcsomagot a bronzérmes kecskemétieknek

Az 1986-ban vb-szereplő válogatott csillagai, Esterházy Márton (balról a 2.), Nagy Antal (3.) és Détári Lajos (5.) a budafoki csapattal. Középen Bíró Péter, az NSÜ elnök-vezérigazgatója, jobbról a második Jakab János, a BMTE tiszteletbeli elnöke, a széleken Deésy Márk és Jáger Roland edző

Csoportkép korábbi sztárokkal, balról Németh Krisztián, Juhász Roland, Feczesin Róbert, Czvitkovics Péter, Korhut Mihály, Priskin Tamás, Kenesei Krisztián

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. október 4-i lapszámában jelent meg.)