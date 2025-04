Tekvondó: mindkét magyar tagja maradt az európai szövetség elnökségének

A sportdiplomáciai sikerről, amely az ETU szombati tisztújító közgyűlésén született Nürnbergben, a koreai gyökerű olimpiai sportág hazai szövetségének honlapja adott hírt.

Patakfalvy Miklós, aki a magyar szövetség alapító elnöke volt, jelenleg pedig tiszteletbeli elnöke, illetve Márton Zsolt Krisztián, akit nemrég választottak újjá idehaza elnöki tisztében, 2021 szeptembere óta dolgozik a kontinentális ernyőszervezet vezető testületében.

A honlap beszámolója szerint a közgyűlésen az ETU-elnökség létszámának csökkentéséről döntöttek, de így is nagy arányban szavazták be mindkét magyart a grémiumba. Az ETU elnökének a következő négy évre is a görög Szakisz Pragaloszt választották meg.