MOB: január 24-én lesz a közgyűlés

Január 24-ére hívta össze a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közgyűlését a szervezet elnöksége, amelynek hétfői ülésén elfogadták a jövő év első felére vonatkozó munkatervet is.
A közgyűlésen több napirendi pont mellett döntés születhet a februári, milánói-cortinai téli olimpián szereplő magyar küldöttség összetételéről és az ötkarikás mozgalomhoz kapcsolódó 2027-es és 2028-as eseményeken való részvételről is. Gyulay Zsolt MOB-elnök ismételten jelezte: a téli olimpiára 18-20 versenyzővel terveznek – olvasható a MOB hétfői jelentésében.
A hétfői elnökségi ülésen elfogadták a testület jövő év első felére vonatkozó munkatervét, illetve az eredményességi támogatások tekintetében az atlétika, a birkózás, a kajak-kenu, az ökölvívás, az öttusa, a tekvondó és az úszás sportágakban is született döntés.
