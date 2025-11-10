MOB: január 24-én lesz a közgyűlés

A közgyűlésen több napirendi pont mellett döntés születhet a februári, milánói-cortinai téli olimpián szereplő magyar küldöttség összetételéről és az ötkarikás mozgalomhoz kapcsolódó 2027-es és 2028-as eseményeken való részvételről is. Gyulay Zsolt MOB-elnök ismételten jelezte: a téli olimpiára 18-20 versenyzővel terveznek – olvasható a MOB hétfői jelentésében.

A hétfői elnökségi ülésen elfogadták a testület jövő év első felére vonatkozó munkatervét, illetve az eredményességi támogatások tekintetében az atlétika, a birkózás, a kajak-kenu, az ökölvívás, az öttusa, a tekvondó és az úszás sportágakban is született döntés.