Osváth Attila már nem sajnálja, hogy hétvégén nem sikerült megverniük az FTC-t

Osváth Attila hétvégén még a Paks színeiben játszott a Ferencváros ellen, csütörtökön viszont már a fővárosi klub labdarúgója lett. A válogatottban is bemutatkozó szárnyvédő a Fradi Médiában beszélt az első benyomásairól.

„Itt teljesen más az infrastruktúra, igaz, Pakson is minden adott volt, ami kellett. Örülök, hogy itt lehetek.”

Osváth hozzátette, hogy elsőre csak pozitív benyomásai vannak, nagyon befogadó közeget talált a Ferencvárosnál, bár többeket ismert már Paksról és a válogatottból is. Hajnal Tamás sportigazgató is beszélt arról, hogy miért Osváthra esett a választásuk.

„Az elmúlt években testközelből tapasztalhattuk, hogy milyen nehézségeket tud nekünk okozni, hogy milyen támadó felfogású játékos, aki nagyon jól érzi magát ebben a rendszerben. Igazi vagány srác, aki már várt erre a kihívásra. Mindkét oldalon tud játszani, így több variációs lehetőségünk van a poszttal és a magyarszabállyal kapcsolatban is.”

Osváth elmondta, hogy a hétvégi Paks–Ferencvároson még egyáltalán nem foglalkozott vele, hogy klubot cserélhet.

„Csak a meccsre koncentráltam. Majdnem sikerült gólt rúgnom, örültem volna, ha betalálok. A Fradi-meccseket mindig úgy éltük meg, hogy ők az esélyesek, így mindig nyugodtan játszottunk ellenük, volt egy egyedi stílusunk, amin nem változtattunk. Többször is sikerült megvernünk a Fradi, most hétvégén sajnos nem, bár most már nem sajnos, ugye. Az FTC ellen mindig különleges volt játszani.”

Egy csak magyarokat foglalkoztató csapatból nemzetközi keretbe került, de Osváth elmondása szerint ez nem gond, mert jól beszél angolul.

„A Fradi az elmúlt években maga mögé utasította az NB I-et, sőt, a nemzetközi porondon is rendre eljutott a főtáblára. Új kihívás vár rám, és köszönöm a Paksnak, hogy nem gördített akadályt a távozásom elé. Nekem ez egy előrelépés, úgy érzem, hogy még tudok fejlődni.”

Akár egy Újpest elleni derbin is bemutatkozhat.

„Az edzéseken próbálom megmutatni, hogy jó formában vagyok. A Pakssal végigcsináltam a felkészülést, játékban vagyok, úgyhogy ha a stáb úgy gondolja, én készen állok.”

A védő a Paks hivatalos honlapján egykori csapatától is elköszönt.

„Nagyszerű hat és fél évet töltöttem a klubnál. Az elején sajnos nem úgy ment a csapatnak, ahogy azt elterveztük, de aztán szépen, fokozatosan építkeztünk, majd egy kifejezetten jó gárda alakult ki, aminek nagyon szerettem a tagja lenni. Paksra születtek a gyerekeim, és itt nőttek fel, nagyon sokat köszönhetek a városnak, igazi barátokra leltem. Külön köszönöm Haraszti Zsoltnak, a csapattársaknak, a teljes klubvezetésnek, hogy mindig mindenben mellettem voltak, támogattak és megadták a lehetőséget, hogy bizonyítsak. Remélem, tudtam segíteni a klubnak és a városnak, hogy együtt szép sikereket érjünk el. Kétszer a bajnoki dobogón végeztünk, valamint nyertünk két Magyar Kupát – szerintem ezek kiváló eredmények. Tisztelet minden edzőmnek, akik kezei alatt Pakson pályára léptem, Bognár Györggyel pedig a válogatottság is sikerült, ami nagy, meghatározó álmom volt. A szurkolókról is csak jókat tudok mondani, mindig mindent megtesznek a csapatért, nagyon közvetlenek, nagyon barátságosak. Bízom benne, hogy sikerült belopnom magam a szívükbe, és remélem, sokszor találkozunk még! Élveztem azt a különleges légkört, ami ezt az együttest körbeöleli. Biztos vagyok benne, hogy továbbra is követni fogom a csapat szerepléseit, eredményeit, jövőjét. Sok sikert kívánok minden klubnál dolgozónak!” – olvasható Osváth nyilatkozata a tolnaiak hivatalos honlapján.

„Attila már nyáron jelezte felénk, ha mindenki számára megfelelő ajánlat érkezne, váltani szeretne. Most a Ferencvárostól egy olyan ajánlat érkezett, amit nem szeretett volna visszautasítani. A hetedik évét töltötte klubunknál, vezetőedzőnkkel egyeztetve úgy döntöttünk, ezt a lehetőséget nem szeretnénk elvenni tőle. Klubunkra mindig jellemző, hogy partnerként viselkedik, ha egy játékosnak jobb lehetőséget hoz az élet, ez pedig az volt. Osváth pótlása nem lesz könnyű, ideálisabb lett volna, ha nyáron távozik, mivel a fiatal, tehetséges jobb oldali játékosunk, Győrfi Milán kecskeméti kölcsönszerződése addig szól. Milánt természetesen a szezon végeztével visszarendeljük majd” – fogalmazott az átigazolás kapcsán Haraszti Zsolt ügyvezető.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Marius Corbu (magyar-román, APOEL – Ciprus), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország, kölcsön után végleg), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia), Osváth Attila (Paksi FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)