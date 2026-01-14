A Győr 29 góllal megverte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben

Mint ismert, november elején jelentették be, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a dunaújvárosi csapatot működtető gazdasági társaság, ezért veszélybe került a felnőttegyüttes szereplése is. Játékosok egész sora hagyta el a csapatot, ezért van szükség a fiatalok szerepltetésére.

Így viszont nem sok jóra számíthattak a világklasszisokkal teletűzdelt győriek ellen sem. Per Johansson csapata óriási gólfesztivált rendezett, már a szünetben tizenkilenccel vezetett. Ezzel együtt a Dunaújváros tisztességgel helytállt, volt olyan szakasza a meccsnek, amikor sorozatban három gólt dobtak a neves ellenfél kapujába. A vendégek minden mezőnyjátékosa szerzett legalább egy gólt. Tjasa Stanko és Nathalie Hagman 11-11 gólt dobott, Bo van Weterint hatot szerzett.

A győriek kapujában Szemerey Zsófi 63 százalékkal (5/8), Lukács Boglárka 32 százalékkal (9/28) védett.