A Győr 29 góllal megverte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben

2026.01.14. 18:18
Bo van Wetering és Tjasa Stanko szórta a gólokat (Fotó: Czinege Melinda)
A női kézilabda NB I 11. fordulójában a Győri Audi ETO KC 51–22-re legyőzte a Dunaújvárosi KKA-t.

Mint ismert, november elején jelentették be, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a dunaújvárosi csapatot működtető gazdasági társaság, ezért veszélybe került a felnőttegyüttes szereplése is. Játékosok egész sora hagyta el a csapatot, ezért van szükség a fiatalok szerepltetésére.

Így viszont nem sok jóra számíthattak a világklasszisokkal teletűzdelt győriek ellen sem. Per Johansson csapata óriási gólfesztivált rendezett, már a szünetben tizenkilenccel vezetett. Ezzel együtt a Dunaújváros tisztességgel helytállt, volt olyan szakasza a meccsnek, amikor sorozatban három gólt dobtak a neves ellenfél kapujába. A vendégek minden mezőnyjátékosa szerzett legalább egy gólt. Tjasa Stanko és Nathalie Hagman 11-11 gólt dobott, Bo van Weterint hatot szerzett.

A győriek kapujában Szemerey Zsófi 63 százalékkal (5/8), Lukács Boglárka 32 százalékkal (9/28) védett.

Kézilabda
2025.12.28. 13:23

Női kézi NB I: megvan a Dunaújváros kilencedik távozója

A légiósok közül ő már a negyedik, aki elhagyta a csapatot, a horvát Elena Popovic a hazájában folytatja.

Az otthon játszó Budaörs csak az első félidőben tudta szorossá tenni a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzést. A második félidőben a vendégek stabilan tartották az előnyüket, és végül meggyőző, hétgólos győzelmet könyvelhettek el. Tóth Gabriella kilenc gólt szerezve lett a mezőny legjobbja.

KÉZILABDA
NŐI NB I
11. FORDULÓ
Dunaújvárosi Kohász KA–Győri Audi ETO KC 22–51 (7–26)

Moyra-Budaörs–Motherson Mosonmagyaróvári KC 23–30 (14–15)

DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria 29–35 (15–28)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Győr1111400–246+154 22 
2. FTC11101373–260+113 20 
3. Debrecen11101363–259+104 20 
4. Székesfehérvár1073269–248+21 14 
5. Esztergom10613312–284+28 13 
6. Mosonmagyaróvár11515296–280+16 11 
7. Vác10514293–280+13 11 
8. Kisvárda1046257–292–35 
9. Szombathely10325280–323–43 
10. Vasas10316270–305–35 
11. Budaörs11227274–329–55 
12. NEKA1028249–306–57 
13. Dunaújváros1129263–368–105 
14. Kozármisleny1010224–343–119 

 

 

