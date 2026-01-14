A Győr 29 góllal megverte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben
Mint ismert, november elején jelentették be, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a dunaújvárosi csapatot működtető gazdasági társaság, ezért veszélybe került a felnőttegyüttes szereplése is. Játékosok egész sora hagyta el a csapatot, ezért van szükség a fiatalok szerepltetésére.
Így viszont nem sok jóra számíthattak a világklasszisokkal teletűzdelt győriek ellen sem. Per Johansson csapata óriási gólfesztivált rendezett, már a szünetben tizenkilenccel vezetett. Ezzel együtt a Dunaújváros tisztességgel helytállt, volt olyan szakasza a meccsnek, amikor sorozatban három gólt dobtak a neves ellenfél kapujába. A vendégek minden mezőnyjátékosa szerzett legalább egy gólt. Tjasa Stanko és Nathalie Hagman 11-11 gólt dobott, Bo van Weterint hatot szerzett.
A győriek kapujában Szemerey Zsófi 63 százalékkal (5/8), Lukács Boglárka 32 százalékkal (9/28) védett.
Női kézi NB I: megvan a Dunaújváros kilencedik távozója
Az otthon játszó Budaörs csak az első félidőben tudta szorossá tenni a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzést. A második félidőben a vendégek stabilan tartották az előnyüket, és végül meggyőző, hétgólos győzelmet könyvelhettek el. Tóth Gabriella kilenc gólt szerezve lett a mezőny legjobbja.
KÉZILABDA
NŐI NB I
11. FORDULÓ
Dunaújvárosi Kohász KA–Győri Audi ETO KC 22–51 (7–26)
Moyra-Budaörs–Motherson Mosonmagyaróvári KC 23–30 (14–15)
DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria 29–35 (15–28)
Jegyzőkönyvek később.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|11
|11
|–
|–
|400–246
|+154
|22
|2. FTC
|11
|10
|–
|1
|373–260
|+113
|20
|3. Debrecen
|11
|10
|–
|1
|363–259
|+104
|20
|4. Székesfehérvár
|10
|7
|–
|3
|269–248
|+21
|14
|5. Esztergom
|10
|6
|1
|3
|312–284
|+28
|13
|6. Mosonmagyaróvár
|11
|5
|1
|5
|296–280
|+16
|11
|7. Vác
|10
|5
|1
|4
|293–280
|+13
|11
|8. Kisvárda
|10
|4
|–
|6
|257–292
|–35
|8
|9. Szombathely
|10
|3
|2
|5
|280–323
|–43
|8
|10. Vasas
|10
|3
|1
|6
|270–305
|–35
|7
|11. Budaörs
|11
|2
|2
|7
|274–329
|–55
|6
|12. NEKA
|10
|2
|–
|8
|249–306
|–57
|4
|13. Dunaújváros
|11
|–
|2
|9
|263–368
|–105
|2
|14. Kozármisleny
|10
|–
|–
|10
|224–343
|–119
|0